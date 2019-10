Konzertreigen vom 2. bis 23. November in der Auferstehungskirche

28. Oktober 2019, 11:40 Uhr

Großhansdorf | 2015 wurde die Grenzing-Orgel der Auferstehungskirche in Großhansdorf unter der Schirmherrschaft von John Neumeier feierlich eingeweiht. Dieses Jahr lädt Kirchenmusiker Clemens Rasch bereits zum fünften Mal international renommierte Musiker dazu ein, im Rahmen der Großhansdorfer Orgelwochen an vier Abenden die große akustische Vielfalt des Instruments zu demonstrieren. Verbindendes Element aller Konzerte ist die Musik Johann Sebastian Bachs, die sich wie ein roter Faden durch die Programme zieht.

Den Festival-Auftakt am Sonnabend, 2. November, gestaltet Hausherr Clemens Rasch persönlich, mit Werken von unter anderem Johann Sebastian Bach, Paul Hindemith César Franck. Echo-Preisträger Christian Schmitt ist einer der virtuosesten und charismatischsten Konzertorganisten seiner Generation. Am Sonnabend, 9. November, konzertiert er zusammen mit einem weiteren Echo-Preisträger, dem international renommierten Hamburger Trompetenvirtuosen Mathias Höfs.

Ein besonderes Steckenpferd des Leipziger Bachpreisträgers und Essener Dom-Organisten Sebastian Küchler-Blessing ist das Improvisieren. So erklingen in seinem Konzert am 16. November neben Werke von Johann Sebastian Bach und Dieterich Buxtehude auch eigene Improvisationen.

Das wohl außergewöhnlichste Konzert ist dieses Jahr aber das Abschlusskonzert am Sonnabend, 23. November, wenn Franz Danksagmüller in seinem Programm „Broken Bach“ die Musik Johann Sebastian Bachs mithilfe von Sampling, Remixing und weiteren Mitteln der Live-Elektronik im neuen Gewand erklingen lässt.

Die Konzerte finden jeden Sonnabend im November um 18 Uhr statt. Für die Besucher werden sie nicht nur ein akustisches, sondern auch ein optisches Erlebnis sein – denn auf einer Großbildleinwand können sie den Organisten auf die Finger und Füße schauen.



>Karten (15 Euro) an der Abendkasse in der Auferstehungskirche Großhansdorf, Alte Landstraße 20.