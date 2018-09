Altkleidercontainer angezündet : Großhansdorf: Gefährliche Brandstiftung am Waldrand

Eine Autofahrerin alarmierte die Feuerwehr. Die Polizei ermittelt nun gegen einen unbekannten Brandstifter.

von Peter Wüst

13. September 2018, 10:05 Uhr

Großhansdorf | Unbekannte Täter haben am Mittwochabend am Waldreiterweg in Großhansdorf (Kreis Stormarn) den mittleren von drei Altkleidercontainern angesteckt. Eine Autofahrerin hatte die Feuerwehr alarmiert, ein kleiner Junge hatte sie auf den Brand am Waldrand aufmerksam gemacht.

Als die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf kurz nach dem Alarm am Brandort eintrafen, drang schwarzer Rauch aus dem mittleren Container und Flammen züngelten heraus. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die brennende Kleidung und Schuhe aus dem Container ab. Um auch die letzten Brandnester ersticken zu können, öffneten sie alle drei Container und löschten deren Inhalt mit dem Schaumrohr ab. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und nahm die Ermittlungen auf.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?