Brandstiftung vermutet : Großfeuer zerstört Gebäude in ehemaliger Geesthachter Teppichfabrik

Es war das zweite Feuer in zwei Tagen auf dem Gelände. Das Wetter erschwerte die Löscharbeiten.

von Timo Jann

29. März 2018, 07:05 Uhr

Geesthacht | Ein Großbrand hat in der Nacht zum Donnerstag ein historisches Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Teppichfabrik an der Düneberger Straße zerstört. Die Feuerwehr wurde zunächst um 1.51 Uhr wegen unklarer Rauchentwicklung alarmiert. Die Polizei hatte bis dahin schon etwa 20 Minuten nach einem anonymen Anruf nach der Bandstelle gesucht, aber nichts gefunden. Auch die Feuerwehr musste auf dem 22 Hektar großen Areal erst lange suchen. Dann wurde das zweigeschossige Gebäude mit der Grundfläche von etwas 15 mal 25 Metern in Vollbrand entdeckt.

Zu kämpfen hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Geesthacht und Lauenburg mit dichtem Schneetreiben und einer mangelnden Wasserversorgung. Mehrere Hundert Meter Schlauchleitung mussten verlegt werden, ehe mit fünf Strahlrohren gelöscht werden konnte. Der Einsatz zog sich über mehrere Stunden hin.

Ursache des Großfeuers dürfte Brandstiftung sein. Erst am Mittwochmittag hatte es auf dem Gelände an anderer Stelle in einer früheren Webhalle gebrannt. Technische Anschlüsse hat das Gelände nicht mehr.

