bad Oldesloe : Großer Spaß mit Mini-Talenten

Erster Workshop von Caroline Dibbern im Kub nach ihrem Abschied vom Kleinen Theater Bargtewheide.

Sie gab Anweisungen, spielte mit, erläuterte und lachte – Caroline Dibbern hat ihren Spaß an der Theater-Pädagogik nicht verloren. Nachdem sie im Streit das Kleine Theater in Bargteheide überraschend verlassen hatte, weil sich für sie dort die „Atmosphäre so verändert hatte, dass ich dort leider nicht mehr arbeiten konnte“, trat sie nach einigen Wochen „Pause und Abstand“ nun wieder öffentlich als Theatermacherin in Erscheinung: im Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe (Kub). Im Rahmen des Ferienangebots in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Oase bot sie einen ersten Theaterworkshop für Kinder an.

Die kleinen Jungschauspieler zeigten sich begeistert von der Arbeit mit der erfahrenen Regisseurin, Schauspielerin und Casterin, die von Angela Kroß, die ebenfalls das Kleine Theater und die Theaterwerkstatt Bargteheide verlassen hat, unterstützt wurde.

„Ich fühle mich total wohl im Kub und würde mich freuen, wenn man hier noch häufiger gemeinsam etwas auf die Beine stellt“, so Dibbern, nach der abschließenden Aufführung im Saal, zu der auch zahlreiche Verwandte der Nachwuchsakteure erschienen waren.

In Bad Oldesloe besteht durchaus Bedarf, was professionelle Workshops und Angebote für junge Schauspieler angeht, in Bereichen die die Oldesloer Bühne als Laientheaterverein nicht abdecken kann. Der Bühne will Dibbern auf keinen Fall auf die Füße treten, sondern andere, ergänzende Projekte schaffen. Im Dezember war sie mit ihrem Ensemble eingesprungen, als das Weihnachtsmärchen der Oldesloer Bühne wegen eines Todesfalls abgesagt werden musste. „Es war eine traurige Situation und wir haben sehr mit der Bühne gefühlt. Für unser Ensemble war es am Ende aber auch eine Sause im Kub. Wir haben uns sofort heimisch und wohl gefühlt. Das zeigte mir, wie es sein kann“, so Dibbern. „Mir geht es um Spaß und um ein positives Miteinander und dass die Kinder aber auch wirklich etwas mitnehmen“, sagt sie.

Dass das funktioniert, zeigte sich bei der Verabschiedung. Gleich mehrere der Mini-Talente nutzten den symbolischen Wunschstab, um sich eine Rückkehr Dibberns und ein neues Projekt zu wünschen. „Vielleicht machen wir mal einen Wochenendworkshop mit einer tollen Aufführung am Ende“, schlug Dibbern vor. Sie fühle sich wohl mit ihrer neuen Rolle. „Ich bin frei, merke worum es mir bei der Arbeit mit jungen Schauspielern geht und bereue meine Entscheidung nicht, diesen Weg zu gehen“, betont sie.

Auch Kroß war voller Euphorie. „Es macht wahnsinnigen Spaß. Ich möchte dort Theater machen, wo ich mich wohlfühle und mit Caro ist es einfach immer super“, erklärt Kroß.

„Ich werde nicht ins Kleine Theater zurückkehren. Das gilt für mich, solange die Stimmungslage, die Struktur und Atmosphäre so ist, wie sie dort ist. Aber ich ziehe da jetzt auch einen Strich drunter“, so Dibbern. In der nächsten Woche werde sie ein Projekt im Ahrensburger Marstall präsentieren.