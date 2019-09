Großeinsatz nach Feuer in Doppelhaus

Avatar_shz von shz.de

29. September 2019, 14:25 Uhr

Ahrensburg | Dichte Rauchwolken zogen aus dem Haus und Rauchmelder piepten: Nachbarn hatten das Feuer in einem Doppelhaus am Amselweg in Ahrensburg entdeckt und den Notruf 112 abgesetzt. Um 9.45 Uhr gestern Morgen wurden die Ahrensburger Ortsfeuerwehren und kurze Zeit später auch die Freiwillige Feuerwehr Großhansdorf zur Unterstützung mit Atemschutzgeräteträgern alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten sich die Bewohner der zweiten Haushälfte bereits in Sicherheit gebracht und standen neben dem Haus. Nach deren Angaben waren die Bewohner der anderen Haushälfte nicht im Haus.

Mehrere Trupps machten sich unter Atemschutz auf die Suche nach der Brandstelle in dem völlig verqualmten Doppelhaus. Zur Sicherheit wurde auch die Drehleiter der Wehr Ahrensburg am Fenster im Obergeschoss in Stellung gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war ein Holzschrank im Bereich der Treppe im Erdgeschoss in Brand geraten und hatte sich bereits auf andere Einrichtungsgegenstände ausgedehnt. Mit Wasser löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Noch am Brandort nahm die Polizei erste Ermittlungen auf.