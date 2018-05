Kreis Stormarn : Großeinsatz nach Dachstuhlbrand in Trittau

Hausbewohner entdeckten den Brand und wählten den Notruf. Zwei Personen mussten vom Rettungsdienst betreut werden.

von Peter Wüst

07. Mai 2018, 08:32 Uhr

Trittau | Ein Feuer hat in der Nacht zum Montag den Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Ringstraße in Trittau (Kreis Stormarn) zu großen Teilen zerstört. Hausbewohner hatten den Brand entdeckt und um 2.30 Uhr den Notruf 112 gewählt.

Die Feuerwehr Trittau traf wenig später am Brandort ein. Zu diesem Zeitpunkt stieg bereits dichter Rauch aus dem Dachfirst empor und offene Flammen waren bereits im Dachbereich zu sehen. Daraufhin alarmierte Feuerwehreinsatzleiter Fabian Woggan sofort mehrere Feuerwehren zur Einsatzstelle nach.

Unter Atemschutz rückten die Feuerwehrleute zunächst im Außenangriff gegen die Flammen vor. Auch die Drehleiter wurde bei der Brandbekämpfung eingesetzt. Mehrere Angriffstrupps waren auch im Inneren des Hauses bei den Löscharbeiten eingesetzt. Auf der Suche nach Brandnestern wurden von den Feuerwehrleuten auch Teile des Daches abgedeckt und mit der Wärmebildkamera überprüft.

Zwei Hausbewohner wurden vom Rettungsdienst betreut. Einer erlitt durch die Aufregung einen Schock und wurde nach einer Erstversorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren am Montagmorgen noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

