Feuerwehreinsatz : Großeinsatz in Oststeinbek: Kohlenmonoxid-Alarm in Einfamilienhaus

Drei Anwohner mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Heizungsbauer muss nun die Heizung überprüfen.

von Peter Wüst

30. April 2018, 21:14 Uhr

Oststeinbek | Nachdem eine Rettungswagenbesatzung einen erhöhten Austritt von Kohlenmonoxid (CO) bei einem Einsatz in einem Einfamilienhaus in Oststeinbek festgestellt hatte, löste sie am späten Montagnachmittag einen CO-Alarm aus. Kurz darauf erreichten die Freiwilligen Feuerwehren aus Oststeinbek und Havighorst den Einsatzort. Gleichzeitig wurden mehrere Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) und ein Notarzt alarmiert.

Drei Erwachsene und ein Kind wurden von den Rettungskräften aus dem Haus gerettet und in Rettungswagen betreut. Die drei Erwachsenen hatten schlechte Werte und wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein unsichtbares, geruchloses, geschmackloses und für den Menschen extrem giftiges und tödliches Gas. CO-Gas entsteht unter anderem durch Haushaltsgeräte, welche kohlenstoffhaltige Substanzen wie beispielsweise Erdgas, Flaschengas, Holz, Öl oder auch Holzkohle unter unzureichender Sauerstoffzufuhr verbrennen.

Unter Atemschutz nahmen Feuerwehrleute im gesamten Haus verschiedene Messungen vor, ohne einen positiven Befund. Allerdings wurden fehlende Teile an der Heizungsanlage festgestellt. Dies zu überprüfen ist nun Sache des Heizungsbauers. Nach einer ausreichenden Belüftung des Einfamilienhauses rückten die Einsatzkräfte nach über zwei Stunden Einsatzdauer wieder ab.

