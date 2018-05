Reinbek : Großeinsatz – Hochhaus evakuiert

Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde in Reinbek alarmiert. Rauchmelder hatten im Hochhaus Weißenseer Weg angeschlagen. Das Gebäude wurde evakuiert.

von shz.de

16. Mai 2018, 11:05 Uhr

Rauchmelder piepten im ganzen Haus, es roch verbrannt und schwarzer Rauch quoll aus einem Fenster im siebten Stock des Hochhauses am Weißenseer Weg. Ein Küchenbrand hat in der Nacht einen Großeinsatz für die Rettungskräfte ausgelöst.

Aufgrund erster Notrufe schickte die Integrierte Regionalleitstelle Süd (IRLS) ein Großaufgebot von Rettungskräften zum Einsatzort. Zunächst brachten Feuerwehrleute die Drehleiter in Stellung und leiteten die Brandbekämpfung im Gebäude ein. Unter Atemschutz löschte ein Angriffstrupp den Brand in der Küche einer Wohnung mit Wasser. Deren Bewohnerin hatte sich bereits in Sicherheit gebracht und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert.

Weitere Rettungskräfte kümmerten sich um die Bewohner des Hochhauses und richteten auf einem Garagenplatz eine Betreuungsstelle ein. Nach Abschluss der Löscharbeiten kontrollierten Feuerwehrleute die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera. Danach wurde das Hochhaus mit einem Druckbelüfter entraucht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren am Mittwochmorgen noch nicht bekannt.