Reinfeld : Große Freude im Gemeindehaus

Die eindeutige Siegerin unserer Aktion „Menschen des Jahres 2018“ ist die Reinfelderin Magda Schirrmacher.

Reinfeld | Na, diese Überraschung war aber wirklich gelungen! Quasi am Kochtopf in der Küche überraschte Stephan Poost, Redaktionsleiter des Stormarner Tageblatts, gestern die Gewinnerin unserer Aktion „Menschen des Jahres 2018“. Und Magda Schirrmacher konnte ihr Glück zuerst gar nicht fassen. „Was, ich habe gewonnen? Das ist ja n’ Ding!“, staunte die 88-Jährige, die im Gemeindehaus in Reinfeld gerade bei der Arbeit war, um das Claudius-Mahl mit vorzubereiten. Die Seniorin hatte inmitten ihres Koch-Teams gerade die Kartoffeln geschält, als sie die frohe Botschaft über ihren Sieg erhielt. Die Leser des Stormarner Tageblatts haben sich diesmal besonders eindeutig entschieden, denn fast die Hälfte aller abgegebenen Stimmen entfielen auf die engagierte Reinfelderin.

„Mir macht das großen Spaß hier und ich bin ja auch immer nett und freundlich“, versuchte Magda Schirrmacher ihre Wahl zum Menschen des Jahres zu begründen. Aber das alleine kann es wohl nicht sein. „Sie ist unheimlich hilfsbereit und immer in vorderster Front, wenn es Arbeit gibt. Und meistens hat sie auch das Kommando. Mit anderen Worten: Sie ist ein Phänomen“, sagte Monika Olschewski, die mit Magda Schirrmacher schon seit vielen Jahren im Küchen-Team zusammen arbeitet. Das Claudius-Mahl im Evangelischen Gemeindehaus ist aber nur ein Terrain, in dem Magda Schirrmacher aktiv ist.

Die unheimlich agile und energische Seniorin engagiert sich auch bei der Reinfelder Tafel und der Seniorenarbeit der Kirche. Damit sie nicht so alleine sind, besucht sie regelmäßig ältere Menschen in der Umgebung. Außerdem backt sie Kuchen für diverse Veranstaltungen der Kirchengemeinde und hat immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Besucher, die zum beliebten Claudius-Mahl kommen. Die Schürze, die sie trägt, bleibt auch an, als Stephan Poost der Gewinnerin einen großen Blumenstrauß und eine Urkunde des Stormarner Tageblatts als Dankeschön überreicht. Denn so groß die Freude auch über den Gewinn der Aktion ist – gleich kommen die Gäste zum Mittagessen, und da muss schließlich alles rechtzeitig fertig sein. Die Tische sind liebevoll gedeckt für das Menue mit Putenrollbraten und Rotkohl, das letzte Claudius-Mahl vor dem Weihnachtsfest Bis zu 80 Portionen kocht das Team für das Claudius-Mahl, zu dem nicht nur Bedürftige kommen. Und ihre Mitstreiter aus der Küche spenden spontan Beifall, als Stephan Poost verkündet, dass sie mit 49 Prozent aller Stimmen einen recht eindeutigen Sieg feiern könne. Anscheinend hat Magda Schirrmacher einen großen Fankreis auch in Todendorf, denn von dort kamen besonders viele Stimmen.

Doch auch die anderen beiden Kandidaten von „Menschen des Jahres“ haben gewonnen, und sei es nur die Anerkennung, für die Aktion ausgewählt worden zu sein. Ingeborg Reckling, langjährige Bürgervorsteherin und Kommunalpolitikerin, und die erste Frau, der die Gemeinde Ammersbek die Ehrenbürgerwürde verlieh, kam bei der Abstimmung immerhin auf 35 Prozent der Stimmen. Und das Künstlerteam der Oldesloer Galerie „BOart“ rund um die Fotografen „Emmi & Leo“ erzielten mit 16 Prozent Stimmenanteil mehr als nur einen Achtungserfolg.