Reinfeld feiert Karpfenfest : Größer, bunter, besser

vergrößern 1 von 4 Foto: fsh 1 von 4







Für Organisator Martin Huss ist es sein elftes Karpfenfest in Folge. Davor zeichnete er 15 Jahre für das Stadtfest verantwortlich. Jede Menge Erfahrung und ein einmaliges Netzwerk zu Organisationen, Vereinen und Firmen aus Reinfeld und der weiteren Umgebung hat er im Gepäck – ein Glücksfall für die Stadt Reinfeld, die die Organisation des Traditionsfestes im modernen Gewand gern dem 50-Jährigen überlässt. „Er hat einen heißen Draht zu allen Reinfeldern und kann alles ganz unbürokratisch klären, wenn es mal brenzlig wird“, lobt ihn Kulturpflegerin Britta Lammert für sein unermüdliches Engagement für seine Heimatstadt. Er lebe gerne hier und möchte daher auch von Herzen den Reinfeldern etwas zurückgeben, meint Huss bescheiden und verweist auf sein zwölfköpfiges Karpfenfest-Team, das mit ihm gemeinsam seit Anfang des Jahres an der Planung sitzt. „Ich habe sicher drei Wochen durchgearbeitet, um das Fest zu organisieren“, sagt der gelernte Koch und Veranstaltungsfachmann.



„Reinfeld in Flammen“

Und die Mühe hat sich mit Sicherheit gelohnt. Bei schönem Wetter rechnet er mit über 20 000 Besuchern aus Nah und Fern und drückt die Daumen, dass Petrus ihm und allen Mitstreitern wohlgesonnen ist. „An den Sonderzügen aus den 50er Jahren arbeiten wir aber noch“, meint Lammert mit einem Augenzwinkern. Doch man brauche sich durchaus nicht hinter anderen Festen der Umgebung zu verstecken, es sei ein sehr gemeinschaftliches, familiäres und „imagegebendes“ Fest. Es stehe auf vielen Beinen. Allein 60 lokale Firmen seien als Unterstützer mit im Boot. Ohne sie käme ein so großartiges Feuerwerk auf dem Herrenteich – seit Jahren das Highlight beim Karpfenfest – gar nicht zustande, ergänzt Huss.

Diesmal soll es noch größer und farbiger werden. Gezündet wird Freitagabend, 1. September, um 23 Uhr an der Badeanstalt und auf einem Ponton auf dem Wasser. 20 Minuten heißt es wieder „Reinfeld in Flammen“. „Wir steigern uns“, freut sich der Veranstalter. An der Seepromenade steht das Festzelt mit Schlemmereien von Teichwirt Alfred Wenskus und dem Landhaus Hamberge. Gleichzeitig wird hier die Karpfensaison eröffnet – bundesweit schon um 24 Uhr in der Nacht zum 31. August. „Dann gibt es das Reinfelder Wappentier auch in den Restaurants“, so Lammert. Für Kinder sind Schau-Schwimmbecken mit heimischen Fischen aufgebaut. Und Pappmaché-Figuren von den Karpfenumzügen in den 1950er Jahren zieren die Promenade.

Auf der Karpfenbühne nebenan eröffnet Bürgermeister Heiko Gerstmann um 20 Uhr das Fest. Ansonsten steht er in Fischerkleidung samt Team aus Ehrenamtlichen am Tresen und schenkt das traditionelle Mönchsbier aus. „Wir suchen noch Mitstreiter, die uns am Tresen unterstützen“, so Lammert. Ein Teil der Einnahmen aus der „Fischerklause“ werden einem guten Zweck gespendet – 2016 für zwei neue Segelboote der Modellbau-AG.

Neben Irish Folk und der lokalen Band Rhythm Booze & Partners mit Bürgervorsteher Gerd Herrmann als Frontmann startet Freitag, 22 Uhr, die Top-40-Band Thirstday. Auf der Klosterbühne, Karpfenplatz, legt DJ Frank Naujoks Hits für die jüngere Generation auf. Ab 22 Uhr schmücken illuminierte Boote der Reinfelder Rudergemeinschaft (RRG) den Herrenteich. Samstag geht es weiter mit Musik, Zaubereien und der Ruderregatta ab 14 Uhr. Zwölf Teams in originellen Kostümen treten gegeneinander an. Prämiert werden die beste Leistung und das schrillste Outfit. Für Musik und gute Stimmung ist abends mit MoveManiaxx und der Party-Night gesorgt.

Der Sonntag startet 10 Uhr per Freiluft-Gottesdienst, zu dem 600 Gäste erwartet werden. Neu ist die Kinderdisco. Auf der Bühne unterhalten die Melker, De Seilers, Entertainer Jörg Langbehn und der Musikzug der Feuerwehr die Gäste – Motto „Von Binnenland und Waterkant“. 14 Uhr beginnt zudem die Modellboot-Regatta um das Blaue Band der Karpfenstadt.



Laufen im Waterball

Auf dem Herrenteich fehlen auch die beliebten Waterballs nicht, in denen man eine Runde auf dem Wasser drehen kann – diesmal noch größer, damit drei Personen darin auf dem Wasser „laufen“ können. „Das Karpfenfest ist ein offenes Fest“, betont der Bürgermeister. Trotzdem habe man – auch im Hinblick auf einen terroristischen Anschlag – alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Auch das bewährte Konzept des Jugendschutzes werde wie gewohnt greifen.

>Das Karpfenfest beginnt am Freitag, 1. September, um 16.30 Uhr an der Seepromenade und auf dem Karpfenplatz. Partynacht und Live-musik, 23 Uhr Feuerwerk und illuminierte Boote auf dem Herrenteich. Sonnabend, 2. September, Beginn um 14.30; ab 14 Uhr Ruderregatta, abends Livemusik und Hits vom Plattenteller. Am Sonntag, 10 Uhr Gottesdienst am Herrenteich, diverse Bühnen-Acts, 14 Uhr Modellbau-Regatta. Nähere Infos im Web unter:

www.reinfeldkultur.de

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 29.Aug.2017 | 06:00 Uhr