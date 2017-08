Benstaben : Grillfleisch to go – auf Knopfdruck

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Spontane Ideen sind etwas Schönes und die Zeichen stehen gut. Es verspricht, ein lauer und trockener Sommerabend zu werden. Warum nicht ein paar Freunde oder die netten Nachbarn zu einer Grillparty im eigenen Garten oder auf dem Balkon einladen? Doch oh Schreck, im eigenen Kühlschrank und dem des Nachbarn herrscht gähnende Leere, und die Supermärkte haben schon längst geschlossen. Auch wenn sich mehr Gäste als geplant einfinden, kann akuter Grillfleisch-Notstand eintreten. Wo bekommt man jetzt kurzfristig Grillfleisch her? In diesem Fall kann Landwirt Hans-Christian Rienhoff Abhilfe schaffen. Schnell mit dem Auto die paar Kilometer in den Barnitzer Ortsteil Benstaben fahren. Dort erhalten Grillfreunde auf Knopfdruck aus dem Grill-o-maten frisches Fleisch und leckere Würstchen.

Das geht ganz leicht. „Unser Grillautomat ist so zu handhaben wie ein ganz normaler Getränke- oder Kaugummiautomat“, sagt der 26-Jährige, der vor einem Jahr die Idee hatte, auf seinem Hof einen „Regiomat“ aufzustellen. So heißt der Automat für Lebensmittel einer Firma aus Nordrhein-Westfalen offiziell. „Wir wollen mit der Zeit gehen und unseren Kunden etwas Besonderes bieten“, sagt er. Die Idee, das gute Fleisch der Schweine vom elterlichen Bauernhof, den er bereits in vierter Generation führt, zu qualitativ hochwertigen Wurstwaren verarbeiten zu lassen, kam ihm, als ihm bewusst wurde, dass es zu viele Vorurteile gegen die konventionelle Landwirtschaft gibt. „So ließ er ein Schwein vom Hof schlachten und sich die gute Qualität bestätigen. Ein richtiger Hofladen sei allerdings doch zu risikoreich und auch aufwändig gewesen. So nahm er Kontakt zum Automatenhersteller auf – mit Erfolg, denn seine Kunden kommen nicht nur aus der unmittelbaren Nachbarschaft, sondern auch von weiter her. Das laufe oft durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Einen zweiten Grillautomaten hat der Jungbauer jetzt auch in Ahrensfelde neben der Milchtankstelle von Bauer Körting aufgestellt. Außerdem hat er sich mit dem Travenhof und der Landmilch in Seefeld zusammengetan. Gemeinsam vertreiben sie ihre Produkte: Milch, Eier, Fleischwaren.

Um die Frische der Produkte müssen sich die Kunden keine Sorgen machen. Eine Umluftkühlung hält die Temperatur in der Box konstant bei ein bis drei Grad Celsius, eine Schutzfolie schirmt das Frischfleisch von der Sonne ab. Auch fallen die Produkte nicht wie bei einem Getränkeautomaten einfach ins Ausgabefach. Ein Liftsystem transportiert die gewünschten Würstchen. Vor allem am Wochenende und nach 18 Uhr brummt das Geschäft. Zu Pfingsten musste sich der Landwirt auf Facebook beinahe bei seinen Kunden entschuldigen. Denn da fehlte dann doch am Ende die eine oder andere Grillspezialität. Die Nachfrage war so groß, dass er kaum nachfüllen konnte.

In dem selbst entworfenen Verkaufshäuschen direkt an der Hauptstraße finden Grillfreunde alles, was das Herz begehrt: Nacken- und Bauchfleisch und natürlich die „Benstabener Jungs“. „Das sind ganz besonders gut gewürzte Universal-Würstchen, die sich zum Grillen, Kaltessen und Kochen eignen“, erklärt der 26-Jährige. Das habe er selbst ausprobiert. Er vermarkte nicht nur das Fleisch seiner eigenen Schweine, sondern stehe voll und ganz hinter dem Projekt. Deshalb habe er sich auch einen Fleischwolf und einen Wurstbefüller zugelegt, um das Fleisch vom eigenen Hof zu testen. „Mit Freunden machen wir dann ein Testessen, machen Verbesserungsvorschläge und bewerten Qualität und Würzmischung“, sagt er. Erst dann kommt das Fleisch zu regionalen Schlachtereien. „Wir haben sehr positive Resonanzen“, freut sich Rienhoff, dass sein neues Projekt so gut angenommen wird.

Am Grillautomaten hängt auch ein Briefkasten für das Feedback der Kunden, damit er weiß, was noch verbessert werden sollte, was fehlt, welche speziellen Wünsche seine Abnehmer haben. „Ich habe ja sonst keinen direkten Kontakt zu ihnen“, erklärt er. Sein Motto ist: „Frische und Regionalität sind bei uns das A und O.“ Der 1910 gegründete Traditionshof der Familie Rienhoff betreibt Ackerbau und hält 250 Muttersauen – ein Steckenpferd seines Vaters Hans-Jürgen Rienhoff. Seine Kunden erwarteten eine gute Qualität, die sich deutlich von der in den Supermärkten abhebe. „In Stormarn bin ich wohl der Erste, der so einen Grillautomaten aufgestellt hat“, sagt er nicht ohne Stolz in der Stimme. In Schleswig-Holstein gebe es inzwischen vier oder fünf. Der Trend aus dem Süden Deutschlands etabliere sich langsam auch im Norden.

Im Winter will er auch Krustenbraten und Kohlwurst anbieten – alles saisonal. Noch ist der Grillautomat ein Nebenverdienst, aber Rienhoff träumt davon, vielleicht irgendwann einmal eine eigene Hofschlachterei eröffnen zu können.

























von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 05.Aug.2017 | 08:00 Uhr