Bad Oldesloe : Green Screen zeigt die beeindruckende Natur

Das Green Screen Naturfilmfestival und das Stormarner Tageblatt freuten sich über ein fast volles Kino.

Wunderschöne Landschaften in exotischen Ländern, faszinierende Tieraufnahmen und die Schönheiten der Natur hautnah: Naturfilme liegen im Trend und begeistern immer mehr Menschen. Vorbei sind die Zeiten, als mit Bernhard Grzimek und Heinz Sielmann eher beschauliche Natursendungen über die Bildschirme flimmerten. Heute sind Naturfilme fast so dramatisch und spektakulär inszeniert wie ein Action-Film und kaum einer kommt ohne die entsprechende Musik aus. Als das „Hollywood für Naturfilme“ hat sich inzwischen das Ostseebad Eckernförde gemausert, wo vom 11. bis 15. September bereits zum 13. Mal das Green Screen Naturfilmfestival stattfindet, wo 119 Filme aus mehr als 70 Ländern gezeigt und viele davon prämiert werden.

„Mit inzwischen 40.000 Besuchern sind wir das größte Naturfilmfestival in Europa und wir erfreuen uns von Jahr zu Jahr immer größerer Beliebtheit“, sagt Michael van Bürk nicht ohne Stolz. Der pensionierte Lehrer arbeitet ehrenamtlich für Green Screen und ist dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Am Sonnabend machte das Naturfilmfestival Station in Bad Oldesloe und zahlreiche Besucher kamen ins Oho-Kinocenter, um drei tolle Naturfilme zu sehen – wie immer kostenlos, weil Kinochef Heinz Wittern seinen großen Kinosaal zur Verfügung gestellt hat. Michael van Bürk kommt immer wieder gerne in die Kreisstadt, um hier die drei von einer Jury ausgewählten Filme zu präsentieren, die um den Publikumspreis wetteifern. Bad Oldesloe ist eine von insgesamt 14 Städten im Norden, durch die Green Screen tourt – mit Unterstützung des sh:z-Zeitungsverlages, der den mit 2500 Euro dotierten Publikumspreis stiftet, der bei den Filmemachern besonders begehrt ist. Insgesamt hätten schon 3000 Zuschauer die Filme gesehen, so Michael von Bürk. Das Votum liegt bei den Kinobesuchern, die alle einen runden Stimmzettel bekamen, bevor sie im Kino Platz nahmen.

Viele Familien mit Kindern, Großeltern mit ihren Enkeln oder auch Senioren gehören zu den Stammgästen des Naturfilmfestivals. Natürlich gehören auch Popcorn, Eis und Limo oder Kaffee zum Filmgenuss dazu, der immerhin fast drei Stunden dauerte. Doch die drei faszinierenden Filme über Hörnchen in aller Welt, das Sozialverhalten von Elefanten in Botswana und die Drills, eine Affenart auf der Insel Bioko, ließen die Zeit vergessen. Die Natur ist atemberaubend, die Hörnchen sind putzig und liebenswert, das Leben der Affen im Urwald ist dramatisch und spannend. Man sieht kletternde Grundeln, Geisterkrabben, die Babyschildkröten verspeisen und Affenweibchen, die fremde Babyäffchen kidnappen. Aber ein Gut und Böse gibt es nicht, denn die Natur kann halt auch grausam sein, wenn es ums Überleben geht.

Fast alle Zuschauer hielten bis zum Ende durch und gaben dann ihre Stimme ab. „Die Green Screen-Filme sind Kult für mich. Ich bin jetzt schon zum sechsten Mal hier“, sagte Cord Denker, der ebenso wie Regine Butt und Klaus Andresen aus Bargteheide ins Oho-Kino gekommen war. Während für Regine Butt der Elefantenfilm der Favorit war, entschied sich Klaus Andresen für die Hörnchen, die er als weitgereister Naturfan auch schon selbst hautnah in Amerika und anderswo beobachten konnte. Jona, der mit seiner Mutter extra aus Henstedt-Ulzburg gekommen war, konnte sich nicht so recht entscheiden. „Ich gucke sehr gerne Naturfilme und die hier waren alle toll“, sagte der Zwölfjährige, der am liebsten alle drei Filme angekreuzt hätte. Der siebenjährige Tronje Axnick gehörte zu den jüngsten Zuschauern und hat auf seinem Wahlschein den Elefantenfilm angekreuzt. Seine Mutter Siglinde Axnick fand die verrückte Welt der Hörnchen am besten. „Das waren drei wirklich grandiose Filme“, so die Oldesloerin tief beeindruckt.

Welcher Film den sh:z-Publikumspreis gewonnen hat, wird am 14. September in Eckernförde bekannt gegeben und der wird dann neben vielen weiteren Green Screen-Preisen verliehen.