Bad Oldesloe : Green Screen 2019: Klein, aber oho – diese Wesen

Zweiter Naturfilm-Beitrag für sh:z-Publikumspreis: „Die verrückte Welt der Hörnchen“.

von shz.de

13. August 2019, 10:27 Uhr

Bad Oldesloe | Das Internationale Naturfilmfestival Green Screen findet in diesem Jahr zum 13. Mal in Eckernförde statt und bietet rund 100 Naturdokumentationen. Das Interesse an faszinierenden Bildern als Kinoerlebnis ist von Jahr zu Jahr größer geworden. 2007 gegründet ist Green Screen inzwischen zum größten Naturfilmfestival in Europa herangewachsen.

In Eckernförde werden vom 11. bis zum 15. September über 20.000 naturbegeisterte Filmfreunde erwartet, die während der Festivaltage rund 100 Naturfilme aus der weltweiten Produktion sehen können. Zählt man die Besucher aller Green Screen-Veranstaltungen über das Jahr in ganz Deutschland und in Dänemark zusammen, erreichte das Festival im Jahr 2018 etwa 38.000 Gäste.

Bereits vor dem Festival geht Green Screen – wie berichtet – mit dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (sh:z) mit drei Filmen auf Tour. In 14 Orten zwischen Nord- und Ostsee entscheiden die Leser des sh:z über den mit 2500 Euro dotierten Publikumspreis des Festivals. In den vergangenen acht Jahren haben 23.000 Leser die nominierten Filme für diesen Preis gesehen und an der Abstimmung teilgenommen – auch in Bad Oldesloe. Dort laufen die drei aktuellen Beiträge am Sonnabend, 17. August, ab 11 Uhr im Oho-Kino, Hamburger Straße 13, über die Leinwand – wie immer kostenlos! Wir stellen Ihnen heute die zweite besondere Dokumentation vor:

Die verrückte Welt der Hörnchen

von Yann Sochaczewski (Deutschland 2019, 50 min.)

Hörnchen gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Tieren der Welt. Überall sind sie zu sehen, sie begleiten uns auf Spaziergängen im Park oder im Wald und amüsieren uns mit ihren akrobatischen Kletterkünsten. Die Hörnchen haben mittlerweile fast alle Lebensräume unserer Erde besiedelt, wir begegnen ihnen in Städten, im Wald, in Wüsten, in den Bergen und im Hohen Norden.

„Die verrückte Welt der Hörnchen“ erzählt spannende und unterhaltsame Geschichten aus der Welt eines der populärsten Säugetiere unseres Planeten. Manche Hörnchen können fliegen, viele leben am Boden oder in Bäumen, einige bevorzugen die Kälte andere die Hitze. Ob Jung oder Alt, es gibt kaum Menschen, der sich dem Charme eines drollig dreinschauenden Hörnchens mit vollen Backen entziehen können.

Die Vielfalt im Reich der Hörnchen ist beeindruckend. „Die verrückte Welt der Hörnchen“ entführt den Zuschauer in die faszinierende Welt dieser kleinen Wesen und zeigt, wie sie sich auf der ganzen Welt erfolgreich behaupten konnten. Der Film bietet eine bunte Mischung aus Information, Unterhaltung und Faszination als Erlebnis für die ganze Familie.