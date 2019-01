Ahrensburg : Grausamer Tod auf der A1

Erster Verhandlungstag: 25-jähriger Hamburger muss sich für Unfalltod von drei Menschen verantworten.

von shz.de

17. Januar 2019, 17:43 Uhr

Im Saal des Amtsgerichtes sind nahezu alle Plätze belegt. Eine Frau ist den Tränen nahe und wird von einem Mann getröstet. TV-Teams haben Stellung bezogen, Gerichtsbeobachter machen Notizen. Der Prozess gegen den Mann, der unter Alkoholeinfluss auf der A1 als Unfallverursacher für den Tod von drei Menschen verantwortlich sein soll, ist von hohem Interesse. Dem Hamburger (25) wird vorsätzliche Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung in drei Fällen vorgeworfen.

Der 25-Jährige soll in den Morgenstunden des 28. Januar 2018 erheblich alkoholisiert auf der A1 bei Lasbek einen vor ihm fahrenden Skoda Roomster gerammt haben. Der Wagen blieb schwer beschädigt in der Fahrbahnmitte liegen. Der Fahrer eines nachfolgenden Jeep Grand Cherokee prallte in den mit drei Männern (40, 40, 28) aus Wismar besetzten Kombi.

Als eine Polizistin schildert, wie sie mit ihrem Streifenpartner wenige Minuten später an der Unfallstelle eintraf und den völlig zerstörten Skoda fand, ist aus dem Zuschauerraum ein Wimmern zu hören.

„Die Fahrbahn war voller Trümmerteile und mehrerer querstehender Fahrzeuge“, berichtet Polizistin Jana B. (39) vor Gericht. Sie sei an einem Jeep und einem VW Golf vorbeigelaufen. Beide Fahrzeuge waren leer. „Dann stand ich vor dem Skoda und habe darin zunächst zwei eingeklemmte Personen gefunden.“ Mit Verletzungen, die mit Leben nicht vereinbar seien. Erst später entdeckt sie eine weitere Person auf der Rückbank. Alle Skoda Insassen waren sofort tot. Zwei können anhand ihrer Geldbörsen identifiziert werden, ein weiterer Insasse später durch Angehörige.

Wie durch ein Wunder hatte der Jeep-Fahrer nur leichtere körperliche Verletzungen davongetragen. Der Skoda sei in der Dunkelheit vor ihm aufgetaucht, als sei er vom Himmel gefallen, sagt Stephan R. (50): „Für mich war in dieser Sekunde klar, dass ich das nicht überlebe.“ Dann knallte es. Stephan R. kam einige Sekunden später wieder zu sich. Er habe sich umgeschaut und Lichter von Scheinwerfern auf sich zukommen sehen. „Dann bin ich raus und habe mich in Sicherheit gebracht. Als ich wieder aus den Gebüsch gekommen bin, habe ich da einen Motorblock liegen sehen.“ Durch den Unfall habe er ein Trauma erlitten, seitdem Blutdruck „im Kampfmodus“ und Rückenschmerzen.

Neun Zeugen kamen am ersten von zwei angesetzten Verhandlungstagen zu Wort. Dabei ging auch um die Fahrweise des Angeklagten. Von einem Beinahezusammenstoß mit einem silbernen VW Golf – mutmaßlich der Wagen des Angeklagten – berichtet Zeuge Ulrich B. „Er kam von hinten mit einer hohen Geschwindigkeit auf mich zugefahren und fuhr so dicht auf, dass ich seine Scheinwerfer nicht mehr sehen konnte.“ Dann sei er von dem Wagen überholt und geschnitten worden. „Es war eine Slalomfahrt mit extremen Lenkmanövern. Der Golf ist mehrfach ins Schleudern geraten“, so Ulrich B. Er fahre viel Auto, aber so etwas habe er noch nie erlebt. Ein Ehepaar schilderte, wie ein Golf, auf den die Beschreibung passt, am Horner Kreisel den Kantstein touchierte und Funkenflug verursachte: „Wir dachten, dass für den die Fahrt da zu Ende gewesen wäre.“ Das war sie aber nicht – mit fatalen Folgen.

Der Angeklagte äußerte sich zunächst nicht. Der Prozess wird am 25. Januar fortgesetzt. Dann wird auch das Urteil erwartet.