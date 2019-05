Gratulation: 60 Jahre Löschgruppe Hagen

Freiwillige Feuerwehr am Hagen lädt am kommenden Sonnabend ein zur großen Jubiläumsfeier

22. Mai 2019, 13:55 Uhr

Ahrensburg | Am Sonnabend, 25. Mai, geht es bei der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg hoch her: Die Löschgruppe Hagen feiert ab 13 Uhr im Gerätehaus (Jonny-Loesch-Weg 3) ihr 60-jähriges Bestehen – mit Fahrzeugausstellung, Kinderprogramm, Rundfahrten. Ab 20 Uhr sorgt „White Lines“ mit Live Musik für den stimmungsvollen Ausklang. „Wir wollen gern zeigen, wer wir sind, was wir machen und wie wichtig die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr ist“, sagt Benjamin Voss, Gruppenführer der Löschgruppe Hagen. Seit am 19. März 1959 die Löschgruppe durch zwölf Mitglieder gegründet wurde, ist sie bis heute ein wesentlicher Bestandteil der Feuerwehr Ahrensburg. Im November 1972 wurde das bestehende Gerätehaus am Jonny-Loesch-Weg eingeweiht. „Nur gemeinsam können wir in der heutigen Zeit den steigenden Anforderungen und Einsatzzahlen gerecht werden“, erläutert Ortswehrführer Jan Haarländer. Gerade im südlichen Stadtgebiet sei es wichtig, über einen weiteren schlagkräftigen Standort zu verfügen. Mit der benachbarten Ortswehr Ahrensfelde sowie der Wache am Weinberg rücken die Kameraden zu Einsätzen aus, um ehrenamtlich an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr Hilfe zu leisten. „Wir suchen weiter Unterstützung aus dem Kreis unserer Nachbarn und freuen uns über neue Mitglieder“, so Benjamin Voss.