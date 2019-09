Gratis-Vortrag für Eltern in der Alten Schule

Avatar_shz von shz.de

30. September 2019, 11:15 Uhr

lasbek | „Gelassen durch den Familienalltag“ lautet der Titel des nächsten Vortrages, der kostenfrei und ohne Anmeldung für interessierte Eltern am heutigen Dienstag, 1. Oktober, um 19 Uhr in der Alten Schule, Schulstraße 13, in Lasbek-Dorf gehalten wird. Der Beitrag von Referentin Inga Bräutigam ist Teil einer ganzen Vortragsreihe, die seit August und noch bis Ende November mit unterschiedlichsten Themenbeiträgen auf Initiative des Familienzentrums der Ev.-Luth. Kirche Oldesloe und des Mehrgenerationenhauses Familienzentrum Oase in der Kreisstadt und im Umland angeboten wird. Dabei war es den beiden Koordinatorinnen der Familienzentren wichtig, dass das Spektrum an erziehungsrelevanten Themen für Eltern und auch pädagogisch arbeitenden Menschen möglichst breit gefächert ist und die Vorträge an mehreren Orten und an unterschiedlichen Daten von Interessierten aufgesucht werden können.

Tipps, wie man „Gelassen durch den Familienalltag“ kommt, kann man sich außerdem am Donnerstag, 24. Oktober, im Gemeinschaftshaus in Pölitz und am 14. November im Historischen Rathaus in Bad Oldesloe, jeweils ab 19 Uhr, von Inga Bräutigam holen.

Mehr Informationen zu weiteren Vorträgen gibt es online unter www.familienzentrum-oldesloe.de und im Flyer, der überall in den Kindertagesstätten ausliegt.