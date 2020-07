Hammoor : Graffito am Kindergarten

Farbige Hammoorer Motive aus der Sprühdose ziehen in den Bann.

Avatar_shz von shz.de

21. Juli 2020, 13:11 Uhr

Die Betrachter sind beeindruckt: An der Rückseite von fünf Müllboxen der „Elbkinder-Nord-Kita“ ist neben Mehrzweckhaus und Sportplatz innerhalb von fünf Tagen ein „farbiger Hingucker“ entstanden. Marlo Klinnert (26) aus Berkenthin sprühte auf einer Fläche von 15 Quadratmetern ein kunstvolles Ensemble mit sechs Hauptmotiven aus der Gemeinde auf den grauen Beton. In rund 35 Arbeitsstunden verbrauchte Klinnert, der freiberuflich als Illustrator tätig ist, den Inhalt von mehr als 20 Sprühdosen.

Neben dem Ortsschild, dem Gemeindewappen und dem von Adebar samt Nachwuchs besetzten Storchennest an der Hauptstraße (L 89) sind drei weitere markante Hammoorer Motive entstanden: Das Emblem des Sportverein Hammoor samt Dribbling-Szene zweier Fußball-Jungen, das Feuerwehr-Gerätehaus mit dem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20/16 sowie ein Schild der „Elbkinder-Nord-Kita Hammoor“.

Die Idee zu der „Kunst aus der Sprühdose“ stammt von Bürgermeister Andreas Jendrejewski, der sich eine Verschönerung der betongrauen Fläche im Blickfeld des Mehrzweckhauses wünschte. Auf Kosten der Gemeinde konnte die Idee natürlich nicht verwirklicht werden. Nach Kontakten und Erörterung von Umsetzungsvarianten mit der in Reinbek ansässigen Graffiti-

Manufaktur „Die Sprüherei Bliesener Eggers GbR“, deren Auftragskünstler solcherlei Werke umsetzen, startete der Bürgermeister in den sozialen Medien und per „Mund-zu-Mund-Propaganda“ einen Aufruf in der Einwohnerschaft, um die Kosten in Höhe von 1500 Euro aufzubringen. Innerhalb kürzester Zeit kam die erforderliche Summe von mehr als 100 Einwohnern – meist als 10-Euro-Spenden –, dazu von einigen Firmen und vom Heimatverein „Uns Dörp“ zusammen.Der Bürgermeister zeigte sich nicht nur von der farbenprächtigen und detailgenauen Umsetzung des Graffito-Vorhabens begeistert, sondern auch vom Zuspruch in der Einwohnerschaft. Und: Nur sechs Wochen brauchte es von der Idee bis zur Fertigstellung des Kunstwerks.