Bad Oldesloe : Graffiti an Stormarnhalle ruft die Polizei auf den Plan

Nachdem an der Stormarnhalle illegal Graffiti und Schmierereien aufgetaucht sind ermittelt die Polizei.

24. November 2020, 17:30 Uhr

Bad Oldesloe | In der Nacht von Sonntag, 22. November, auf Montag, 23. November, ist es laut Polizei an der Unterführung der Stormarnhalle, Am Bürgerpark in Bad Oldesloe zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hinterließen Unbekannte in der Zeit von 17:00 Uhr bis 07:30 Uhr den Tag "LOE" in weißer Sprühfarbe mit schwarzer Umrandung.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Am Treppenaufgang sind schon vor mehreren Wochen - wie mehrfach in der gesamten Stadt - auch Schmierereien von Covid-19-Verschwörungsanhängern aufgetaucht.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat und Tatverdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-0 entgegen.