Bargteheide : Gottesdienst zum Weltfrauentag

Nach dem Gottesdienst wartet am Ausgang eine kleine Überraschung auf die Bescherinnen.

06. März 2020, 13:38 Uhr

Die Evangelische Kirche Bargteheide in der Lindenstraße feiert an diesem Sonntag, 8. März, um 11.11 Uhr einen Gottesdienst zum Weltfrauentag. Pastor Jan Roßmanek wird von starken Frauen der Bibel berichten und dabei Lydia, die erste Christin Europas, in den Mittelpunkt stellen.

Der Jugendchor unter der Leitung von Volker Thomsen singt unter anderem den Max- Raabe-Song „Für Frauen ist das kein Problem“. Zudem erklingt erstmals ein von Volker Thomsen komponierter Kanon. „Und am Ausgang“, so verspricht Pastor Roßmanek, „erwartet auf alle Besucherinnen eine kleine sonntägliche Überraschung.“