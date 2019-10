Gottesdienst zu Erntedank in der Scheune von Hof Großensee

Avatar_shz von shz.de

02. Oktober 2019, 11:39 Uhr

Lütjensee | Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde feiert Erntedank jährlich wechselnd in den zu ihrer Gemeinde zählenden Orten Lütjensee, Grönwohld und Großensee. Am Sonntag, 6. Oktober, um 10 Uhr finder der Gottesdienst auf „Hof Großensee Lindemann-Eggers“ statt. Die musikalische Begleitung übernimmt der Musikzug der Feuerwehr Hoisdorf unter Leitung von Jürgen Stache. Nach dem Gottesdienst mit Pastor Denecke gibt es Erbsensuppe. Eine Spende dafür geht zu gleichen Teilen an die Jugendfeuerwehr Großensee sowie an den Kindergartenverein Großensee. Mit Hilfe der Jugendfeuerwehr und zahlreichen helfenden Händen wird die Scheune auf dem Hof Großensee für den Gottesdienst herbstlich geschmückt. Zusätzliche weitere Leihgaben zur Ausschmückung, wie Kürbisse, Gemüse und Früchten aus dem heimischen Gärten, sind allerdings gerne willkommen. Diese Leihgaben können im Laufe des Sonnabend, 5. Oktober, in der Scheune abgegeben werden. Die Kirchengemeinde bietet einen Fahrdienst an, der im Kirchenbüro dienstags von 9 bis 11 Uhr unter Telefon (04154) 7262 angemeldet werden kann.