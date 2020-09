Hoisbüttel : Gottesdienst mit Cello-Begleitung

Annkatrin Dähling gestaltet einen musikalischen Gottesdienst im Garten.

03. September 2020, 10:42 Uhr

Auf dem Gartengelände der Kirchengemeinde Hoisbüttel, An der Lottbek 22-26, wird am kommenden Sonntag, 6. September, Annkatrin Dähling auf ihrem Cello den musikalischen Gottesdienst ab 10 Uhr begleiten. Zudem wird Ayumi Kitamura auf dem E-Piano spielen. Pastor Ralf Weisswange wird in seiner Predigt auf handfeste Konflikte zwischen Arm und Reich eingehen. Missgunst und Neid gab es schon unter den ersten Christen, kaum dass Jesus gestorben war. Nach Ansicht von Pastor Weisswange ist die Art und Weise, wie die frühen Christen mit Streit und Unfrieden in den eigenen Reihen umgegangen sind, vorbildlich und hochaktuell. Corona-Regeln sind zu beachten.