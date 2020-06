Lütjensee : Gottesdienst in Tymmo-Kirche

Gottesdienstbesucher müssen sich vorher anmelden.

Avatar_shz von shz.de

19. Juni 2020, 13:55 Uhr

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Lütjensee kann wieder gemeinsame Gottesdienste in der Tymmo-Kirche feiern: An diesem Sonntag, 21. Juni, um 10 Uhr empfängt Pastor Jörg Denecke unter dem Motto „Gott vertrauen - eine Last?“ wieder Gläubige zu einem ersten, kurzen Gottesdienst. Falls sich mehr als 14 „Haushalte“ aus der Kirchengemeinde über das Kirchenbüro anmeldet haben, gibt es um 11 Uhr auch noch einen zweiten. Aus Sicherheitsgründen muss die Teilnehmerzahl begrenzt werden, es soll aber auch möglichst niemanden ausgeschlossen werden. Weil die Namen, Adresse und Telefonnummer aller Gottesdienstbesucher bis zu sechs Wochen nach dem Gottesdienst dem Gesundheitsamt nachzuweisen sind, müssen sich bis auf weiteres Interessierte jeweils bis Donnerstag vor dem Sonntag bis 11.30 Uhr per E-Mail oder telefonisch über das Kirchenbüro (04154) 7262 anmelden.