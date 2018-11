Hoisbüttel : Gottesdienst, Brunch, Basar

Musikalischer Gottesdienst mit Orgel und Oboe.

27. November 2018, 11:12 Uhr

Hoisbüttel Die Ev. Kirchengemeinde Hoisbüttel lädt am Sonntag, 2. Dezember, 10 Uhr, zu einem besonderen musikalischen Gottesdienst ein, der von Pastor Ralf Weisswange gestaltet wird. „Musikalisch wird der Gottesdienst von unserer Konzertorganistin Ayumi Kitamura und von der Oboistin Natsuki Ogihara begleitet“, so Weisswange. Natsuki Ogihara wurde in Tokio geboren. Nach ihrem Bachelor-Abschluss an der Toho-Gakuen Musikhochschule in Tokio setzte sie ihr Master-Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg fort. Sie spielt regelmäßig in verschiedenen Orchestern als Solo-Oboistin und Solo-Englisch-Hornistin sowohl in Hamburg als auch in Bremen und Bremerhaven. Die begabten jungen Japanerinnen spielen Werke von Joseph Noyon (französischer Kirchenmusiker und Komponist 1888 bis 1962).

„Gut leben rund um die Lottbek“ heißt es nach dem Gottesdienst und alle sind eingeladen, am Brunch (11.30 Uhr) im Gemeindezentrum teilzunehmen. Um Spenden zur Bereicherung des Büfetts (Aufschnitt, Käse, Salat) wird gebeten. Ort: Ev. Kirchengemeinde Hoisbüttel, An der Lottbek 22-26 in Ammersbek. Web: www. kirchehoisbuettel.de .