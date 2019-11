Gospel-Benefiz: Alle singen mit

„Chörchens Benefit“ in Peter-und-Paul zum Mitsingen

01. November 2019, 14:48 Uhr

Bad Oldesloe | Sechs Jahre ist es her, dass das Format geboren wurde. Alle zwei Jahre heißt es „Chörchens Benefit“ so am Sonnabend, 9. November, um 20 Uhr in der Peter-Paul-Kirche. Die Konzertreihe unterscheidet sich von den beliebten Gospelnächten. Das Konzept: Es gibt Texte und Übersetzungen zu den Songs auf Liederzetteln, damit jeder weiß, worum es geht in den Songs geht und alle mitsingen können.

Der Eintritt zum Mitmach-Konzert ist frei, der 70-köpfige Chor mit dem humorvollen Namen „Das Chörchen“ möchte stattdessen Spenden sammeln. Der Erlös kommt vollständig dem Kinderhaus Blauer Elefant des Deutschen Kinderschutzbundes Stormarn zu Gute.

Das Chörchen – ursprünglich ganz klein, heute mit bis zu 100 Sängerinnen und Sängern regelmäßig in der evangelisch Kirchengemeinde zu hören – fiebert dem Konzert entgegen. Zu hören ist eine Vielfalt aus altbekannten und neuen Worship- und Gospelsongs. Dazu gehören auch ruhige Titel, die stille Momente zulassen und zum Entspannen einladen.

Der Chor wird begleitet von einer minimalistischen Band aus Klavier (Marcus Rau), E-Bass (Michael Knarr) und Cajon (Christoph Liedtke). Die musikalische Leitung hat Kirchenmusiker Henning Münther. Pastorin Anke Vagt führt durch das Konzert.

„Kommen Sie gern alle und bringen am besten auch noch Freunde, Arbeitskollegen und natürlich die Familie mit. Stimme ölen, und ... das Portemonnaie nicht vergessen“, empfiehlt Chorratsmitglied Gundula Nissen. „Dann werden alle zusammen einen unvergesslichen Abend haben, das Spendenergebnis der letzten Jahren übertreffen und das Wort Gospel, die „gute Nachricht“, bekommt eine ganz eigene Bedeutung.“