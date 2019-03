Fussball in Lübeck : Gommert auf Rekordjagd

Keeper von Fußball-Regionalligist Lübeck ist nach 3:0 gegen St. Pauli II seit 567 Minuten ohne Gegentor – die VfB-Bestmarke ist in greifbarer Nähe.

von shz.de

03. März 2019, 13:14 Uhr

Das Bollwerk hält. Auch im sechsten Spiel hintereinander kassierte Fußball-Regionalligist VfB Lübeck kein Gegentor – 3:0 (2:0) lautete am Ende das Ergebnis der Auswärtspartie beim FC St. Pauli II aus Sicht der Grün-Weißen. Seit dem 1:2 in Kiel am 17. November landete kein Ball mehr im VfB-Netz – das sind mittlerweile 567 Minuten. Schon in der kommenden Woche gegen den Hamburger SV II könnte ein Uralt-Rekord der Vereinsgeschichte geknackt werden: Innerhalb einer Saison hält noch immer Torwart-Idol „Jonny“ Felgenhauer mit 622 Minuten ohne Gegentreffer (zwischen dem 19. Dezember 1954 und dem 13. Februar 1955) die Bestmarke. Saisonübergreifend gab es 2016 einmal 701 Minuten ohne Gegentor, für die die Torhüter Jonas Toboll und Kennet Kostmann verantwortlich zeichneten.

Derzeit ist die Erfolgsserie eng mit der Rückkehr von Stammkeeper Benjamin Gommert vor der Winterpause verbunden, auch wenn die ersten 117 Minuten der aktuellen Serie noch auf das Konto von Kevin Tittel gehen. „Benni ist hinten wichtig für uns, auf ihn können wir uns verlassen“, betonte Abwehrchef Tommy Grupe nach dem 3:0-Sieg in Norderstedt. Die Defensive sei „die Basis für den Erfolg“, erklärte Grupe. „Das Ziel ist, hinten sicher zu stehen und daraus dann auch guten Fußball zu spielen.“

Das gelang am Sonnabend insgesamt anständig. „Mit den ersten 65, 70 Minuten bin ich zufrieden“, stellte Trainer Rolf Landerl fest. „Wir haben die beiden ersten Tore gut herausgespielt, hinten wenig zugelassen und sind verdient 2:0 in Führung gegangen.“ Nicht zufrieden war er hingegen mit der Schlussphase. „Es muss der nächste Entwicklungsschritt sein, dass wir bei einem solchen Spielstand noch mehr Spielfreude entwickeln und uns mal in einen kleinen Rausch hineinspielen. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau.“

Doch auch Grupe empfand die letzten 20 Minuten als nicht so befriedigend. „Der Trainer hat uns gesagt, dass wir den Ball laufen lassen sollen. Das haben wir vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt. Es wäre besser gewesen, vielleicht auch mal eher einen Ball lang zu schlagen“, erklärte er. Gegen nun wieder etwas mutigere Gastgeber machten ein paar unnötige Ballverluste und riskante Rückgaben dem VfB das Leben schwerer als nötig.

Außer für die gegentorlose Serie bestand aber nie Gefahr, vielleicht noch Punkte abzugeben. Zum wiederholten Mal erledigte der VfB seine Hausaufgaben – ob das noch für mehr reichen kann, liegt aber an anderen. „Ich habe das der Mannschaft schon in der Woche gesagt, als wir uns alle über das späte 3:2 der Wolfsburger gegen den HSV II geärgert haben: Wir können nur unsere Aufgaben erfüllen und dürfen uns von allem anderen nicht ablenken lassen“, sagte Landerl. Ausrutscher darf sich der VfB keine leisten – die 36 möglichen Punkte nach der Winterpause seien aber „höchstens ein Fernziel“, wie der Trainer betonte. „Jetzt wartet erst einmal mit dem HSV wieder ein unangenehmer Gegner.“

Gegen seinen Ex-Verein dürfte zudem Ahmet Arslan besonders motiviert sein, der mit drei Treffer in zwei Spielen alte Torjägerqualitäten zeigte. „Ich habe zwei Jahre lang oft auf der Sechs gespielt. Da muss ich mir die Laufwege vorne erst wieder erarbeiten. Ich freue mich deshalb besonders, dass so ein Weg beim 1:0 zum Erfolg geführt hat.“ Den zweiten Elfmeter überließ er dennoch Daniel Franziskus. „Er ist ein Mittelstürmer, der Tore schießen will. Ich glaube, dass ihm das gut tun wird, nachdem er in der Vorbereitung ja lange verletzt war. Es war die richtige Entscheidung, ihn schießen zu lassen“, sagte Arslan.

Das Spiel:

Auf zwei Positionen hatte Rolf Landerl die in der Vorwoche erfolgreiche Mannschaft (2:0 gegen Norderstedt) verändert. Im Angriff begann Daniel Franziskus anstelle von Youngster Lucas Will, zudem kam erstmals Neuzugang Kim Dongsu zum Einsatz und ersetzte Kapitän Daniel Halke.

Die Lübecker hatten in der Anfangsphase durchaus ein paar Probleme, insbesondere im Mittelfeld in die Zweikämpfe zu finden. Die Hamburger hatten in der ersten Viertelstunde optische Vorteile. Allerdings waren die Gäste spätestens in der letzten Linie konsequent und zupackend. So gab es außer ein paar Standardsituationen keine Torannäherungen der Braun-Weißen. Auf der Gegenseite ging beim VfB in der Anfangsphase auch wenig nach vorn. Doch schon mit der ersten nennenswerten Angriffsaktion erzielten die Lübecker den Führungstreffer. Zügig ging es über Sven Mende nach vorn, der Florian Riedel auf dem rechten Flügel schickte. Dessen scharfe Hereingabe bugsierte Ahmet Arslan aus kurzer Distanz vor Verteidiger Otto zum 0:1 in die Maschen (16.). Fortan kontrollierte der VfB die Partie. Nach vorne spielte man geduldig, aber oft auch ohne die letzte Präzision bei Zuspielen in Strafraumnähe. So blieben Möglichkeiten weiterhin Mangelware. Dass es zur Pause 0:2 hieß, war der Ungeschicklichkeit von Niklas Hoffmann zu verdanken. Der Innenverteidiger wehrte eine scharfe Hereingabe von Yannick Deichmann mit ausgestrecktem Arm ab. Den berechtigten Elfmeter verwandelte Arslan zum Pausenstand (35.).

Im zweiten Abschnitt machte der VfB schnell den Deckel drauf. Wieder war die Dummheit der Gastgeber mit entscheidend: Leon Deichmann, der Bruder des Lübeckers, hielt den aus dem Strafraum laufenden Marvin Thiel fest, Schiedsrichter Jost Steenken zeigte erneut auf den Punkt. Diesmal verwandelte Franziskus sicher zum 0:3 (50.). Drei Minuten später hatten die Hamburger zumindest mal einen ersten Torabschluss durch Luis Coordes (53., knapp vorbei). Deutlich größer war jedoch die Konterchance der Gäste, als Thiel Arslan auf die Reise schickte, dessen flache Hereingabe Franziskus verpasste (56.). Ansonsten ließen es die Lübecker ruhig angehen. In der Schlussphase hätte Will, der eine Riedel-Flanke verpasste (85.), noch den vierten Lübecker Treffer erzielen können.

FC St. Pauli II – VfB Lübeck 0:3 (0:2)

FC St. Pauli II: Müller – L. Deichmann, Hoffmann, Otto, Koglin – Lee, Bektic (73. Bräuning) – Bednarczyk, Viet, C. Conteh (60. S. Conteh) – Coordes (60. Kovacic).

VfB Lübeck: Gommert – Kim, Grupe, Weißmann – Riedel, Mende (72. Löffler), Thiel – Y. Deichmann, Hoins (58. Hobsch) – Franziskus (77. Will), Arslan.

SR: Steenken (Nordhorn). – Z: 425.

Tore: 0:1 Arslan (16.), 0:2 Arslan (35./Handelfmeter), 0:3 Franziskus (50./Foulelfmeter).