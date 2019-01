Ahrensburg : Glühende Debatten an der Stormarnschule

Zwanzig Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 12 stellten sich dem Wettbewerb.

von Selma De Jongh und Fiona Redeker

24. Januar 2019, 13:56 Uhr

Ahrensburg | Der folgende Text entstand im Rahmen des Projekts Zeitung in der Schule (Zisch) des sh:z.

Durch die Türen der Denkmalturnhalle der Stormarnschule strömen immer mehr Schüler in den Raum hinein. Nervöses Getuschel und aufgeregtes Geplapper ist überall zu hören. Die Atmosphäre ist angespannt und Zuschauer wie Teilnehmer erwarten den Beginn des Wettbewerbs.

Langsam nehmen alle ihre Plätze ein und Stille legt sich über den Raum, als Lehrerin Karin Gerresheim, die Koordinatorin von „Jugend debattiert“ an der Stormarnschule, sich vor die Zuschauer und Debattanten stellt. Nun werden die zwanzig Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 12, die sich heute miteinander messen wollen, vorgestellt und die Regeln erläutert. Ein Gruppenfoto von allen Teilnehmern wird noch geschossen, anschließend werden Zuschauer, Juroren und Debattanten in die jeweiligen Debattenräume entlassen.

Und schon beginnt die erste Qualifikationsrunde des Schulwettbewerbs für die Sekundarstufe 1 und 2. Nachdem die Juryvorsitzende erneut an die Debattenregeln erinnert hat, läutet die Glocke und somit ist die erste Qualifikationsrunde eingeleitet.

Die ersten beiden Fragen, denen sich die Debattanten stellen, sind: „Soll Vogelfütterung in öffentlichen Anlagen verboten werden?“ für die Klassen 8 und 9 und „Soll die Wehrpflicht wieder eingeführt werden?“ für die Klassen 10-12. Während der nun entflammten Debatten werden von den Schülerinnen und Schülern gut begründete Meinungen und Argumente ausgetauscht.

Nach den Debatten und der Absprache der Jury versammeln Teilnehmer, Juroren und Zuschauer sich erneut in der Denkmalturnhalle, um die nächsten Debattenthemen in Erfahrung zu bringen. Es gibt eine kurze Pause und schon beginnt die zweite Qualifikationsrunde für die Sekundarstufe 1 und 2. Die Themen sind: „Soll an der Stormarnschule eine jährliche Projektwoche zur Förderung der politischen Bildung eingeführt werden?“ für die Klassen 8 und 9 und „Soll die Zeitumstellung in der EU abgeschafft werden?“ für die Klassen 10-12.

st

Auch diese Debatten sind informativ und veranschaulichen die Themen gut. Nach einiger Zeit finden sich alle Teilnehmer, Juroren und Zuschauer wieder in der Denkmalturnhalle ein und Lehrerin Karin Gerresheim gibt die Schülerinnen und Schüler bekannt, die es in das Finale geschafft haben. Diese werden mit großem Applaus ins Finale geschickt, und nach einer weiteren Pause startet die Finaldebatte der Sekundarstufe 1.

Die vier Finaldebattanten Lena Fischer, David Bockmann, Rabea Kirscht und Hannah Wittstock liefern sich einen spannenden Meinungsaustausch, in dem sie sich die Frage stellen: „Soll das private Silvesterfeuerwerk in Schleswig-Holstein verboten werden?“.

Die Jury zieht sich nach der Debatte zur Beratung zurück und gibt nach Rückkehr den Debattanten Feedback zu ihren jeweiligen Debattenbeiträgen. Die Sieger der Finaldebatte der Sekundarstufe 1 werden jedoch noch nicht genannt, um die Spannung aufrecht zu erhalten.

st

Nun geht es mit der Finaldebatte der Sekundarstufe 2 und der Frage, „Soll ein englischsprachiges Biliprofil an der Stormarnschule eingeführt werden?“ weiter. Im Finale stehen Alexander Seifert, Arvid Baier, Ada De Jongh und Maike Grammersdorf.

Auch diese Debatte ist ein echtes Spektakel, von dem die zahlreich erschienen Zuschauer kaum ihre Augen lassen können. Das Debattenthema stößt nicht zuletzt auch wegen seiner Aktualität innerhalb der Stormarnschule auf großes Interesse.

Nachdem die Jury sich ein letztes Mal beraten und den Debattanten Feedback gegeben hat, werden die Sieger des Schulwettbewerbs der Sekundarstufe 1 und 2 bekannt gegeben. Aus der Sekundarstufe 1 belegt Rabea Kirscht aus der 8d den 2. Platz und David Borgmann aus der 9d geht als Sieger der Sekundarstufe hervor. Ada De Jongh aus der 10d erringt den 2. Platz der Sekundarstufe 2 und Arvid Baier aus der 12c ist Schulsieger der Sekundarstufe 2. Die Urkunden werden von der Schulleiterin Dr. Michaela Witte übergeben und damit geht ein spannender, informativer und interessanter Debattentag zu Ende.

Was ist Zisch?

Zisch – das ist die Kurzform für „Zeitung in der Schule“ – das Bildungsprojekt des sh:z (Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag GmbH & Co. KG), zu dem das Stormarner Tageblatt gehört.

Der Verlag organisiert das Projekt Zeitung in der Schule („Zisch“) immer über drei Monate – diesmal vom 29. Oktober 2018 bis zum 1. Februar 2019. Das Stormarner Tageblatt beliefert 4398 Schüler in 14 Klassen an mit 440 Zeitungen täglich (pro Klasse drei Exemplare mehr als Schüler).