11. November 2019, 12:41 Uhr

Bad Oldesloe | Alles nur Glück oder Zufall? Dr. Florian Ilgen versetzt sein Publikum mit unerklärlichem Gedankenlesen und spektakulären Voraussagen von Ereignissen in Erstaunen. Er geht aber noch einen Schritt weiter: Er verrät den Zuschauerinnen und Zuschauern seine Tricks, wie sie die Macht der Gedanken für sich selbst entfesseln können. Zu erleben ist der promovierte Chemiker am Freitag, 15. November, ab 20 Uhr im Kultur- und Bildungszentrum (Kub).

Er erahnt geheimste Bilder in den Köpfen der Zuschauer, offenbart den Namen einer nur gedachten Person oder sogar ein Geheimnis, das keiner kennen kann. Die zentrale Frage des Abends dreht sich rund um den Glücksmoment und was Glück mit Zufall zu tun hat.

>Tickets sind online, in der Stadtinfo im Kultur- und Bildungszentrum sowie an der Abendkasse erhältlich.

Preise im Vorverkauf 18,50 Euro (erm. 14,50 Euro) und an der Abendkasse 20,50 Euro (erm. 16,50 Euro).