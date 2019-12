Glinde will 11,3 Millionen Euro investieren

Avatar_shz von Cordula Poggensee

20. Dezember 2019, 12:54 Uhr

Glinde | Die Stadtvertreter aus Glinde haben ihren Haushaltsplan unter Dach und Fach und somit für das kommende Jahr beschlossen. Der Haushalt 2020 schließt auch dieses Mal wieder mit einem Defizit ab. Danach fehlen im Ergebnishaushalt knapp eine Million Euro. Gestiegen sind dabei vor allem die Personalkosten. So werden 2020 allein durch die Umstellung der nachmittäglichen Schulkindbetreuung knapp 19,5 mehr Stellen im Schulbereich benötigt. Insgesamt erhöht sich die Gesamtzahl auf 254 Stellen.

Darüber hinaus sind für die nahe Zukunft größere Investitionen in Höhe von insgesamt rund 11,3 Millionen Euro im städtischen Haushalt eingeplant. So schlagen unter anderem die Planungskosten für den Neubau der Mensa an der Grundschule Tannenweg, die Sanierung der Biologiefachräume im Schulzentrum, der Abschluss der Sanierung der Sporthallen am Schulzentrum sowie der Ausbau der Blockhorner Allee finanziell gewaltig zu Buche.

Der Haushaltsplan der Stadt Glinde für das kommende Jahr muss nun von der Kommunalaufsicht im Kreis Stormarn noch genehmigt werden. Dieses Prozedere wird für Mitte Januar 2020 erwartet.