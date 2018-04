Unfallflucht mit Alkohol : Glinde: Auto knallt in Hauswand

Ein Mietwagen rast in ein Gebäude, zwei Männer flüchten vom Unfallort und kehren später zurück. Sie waren alkoholisiert.

von Peter Wüst

20. April 2018, 14:16 Uhr

Glinde | Der Fahrer eines weißen Mercedes ist am frühen Freitagmorgen in der Berliner Straße in Glinde (Kreis Stormarn) in eine Hauswand geprallt. Zwei Insassen aus dem Wagen waren zunächst verschwunden, tauchten aber später an der Unfallstelle wieder auf.

Nach Erkenntnissen der Polizei fuhr der Mercedes, ein Mietwagen aus Berlin, auf der Berliner Straße, vom Wendehammer kommend, in Richtung Möllner Straße. In Höhe einer dort ansässigen Metallbaufirma kam das Fahrzeug vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Firmengebäude.

Am Unfallort trafen die Beamten eine 19-jährige Hamburgerin am Fahrzeug an. Diese gab an, bei der Unfallfahrt auf der Rückbank des Mercedes gesessen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zwei weitere Personen im Fahrzeug. Hierbei handelte es sich um zwei Männer, 24 und 19 Jahre, beide aus Hamburg.

Bislang ist noch unklar, wer den Mercedes tatsächlich gefahren ist. Hierzu sind noch weitere Ermittlungen erforderlich. Bei beiden Männern konnten die Beamten Atemalkoholgeruch feststellen. (1,19 Promille bei dem 24-Jährigen, 0,77 Promille bei dem 19-Jährigen). Der 19-Jährige soll zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein. Bei beiden Männern ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an.

Der Mercedes wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 35.000 Euro.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?