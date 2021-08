Frage des Tages : Glauben Sie, dass die Rolling Stones nach dem Tod von Charlie Watts noch weitermachen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Bad Oldesloe | Der Schlagzeuger der legendären Rockband The Rolling Stones, Charlie Watts, ist tot. Watts starb am Dienstag, 24. August, im Kreis seiner Familie mit 80 Jahren in einem Londoner Krankenhaus. Unsere Frage an Sie lautet heute: Glauben Sie, dass die Rolling Stones nach dem Tod von Charlie Watts noch weitermachen? Bitte beachten Sie: Bei diesem Voting...

