Abfallwirtschaft Südholstein : Glatte Straßen behindern Abfallentsorgung in Stormarn

Nebenstraßen waren so glatt, dass sie mit Müllwagen nicht befahrbar waren.

Bad Oldesloe | Der bereits vergangene Woche in Aussicht gestellte Schnee ist nun da und hat Folgen: Denn zahlreiche Nebenstraßen und -wege in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg waren nicht geräumt. Das hatte Konsequenzen: Die Abfuhr in betroffenen Straßen ko...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.