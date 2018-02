Bargteheide : Glasfaser: Nachzügler legt nach

Wenn die Anschlussquote erreicht wird, startet im Mai der 4. Bauabschnitt.

von shz.de

26. Februar 2018, 06:30 Uhr

Der Osten Bargteheides bis zur Bahnlinie ist inzwischen mit Glasfaserkabeln erschlossen. „Bis zum Mai haben dort alle Haushalte einen Anschluss, die sich dafür entschieden haben“, sagt Wolfgang Babel von der VS Media. Die Tochter der Vereinigten Stadtwerke kooperiert dabei mit den Bargteheider Stadtwerken bei der Verlegung. „Wir haben zuvor lange vergeblich nach einem Anbieter für die Stadt gesucht“, so Kämmerer Joachim Teschke, der auch Geschäftsführer der Stadtwerke ist. Sie betreiben das von VS Media gebaute Netz.

Im Mai beginnt nun die Erschließung des 4. Bauabschnitts, wenn die Anschlussquote erreicht wird. Mindestens 35 Prozent der Haushalte müssen sich bis zum 4. Mai für schnelles Internet oder zumindest einen Telefonanschluss entscheiden. Das hat im Osten problemlos geklappt, fast 50 Prozent oder etwa 1500 Hauseigentümer haben sich dort dafür entschieden. Sie haben den Hausanschluss kostenlos erhalten. Spätere Nachzügler müssen 800 Euro berappen. Zusatzkosten fallen nicht an, weil VS Media erst nach Ablauf bestehender Verträge eine Gebühr erhebt. Standard ist ein Anschluss mit garantiert 200 Mbit Bandbreite, auch 500 oder 1000 Mbit sind möglich.



„Wir sind ganz

hinten dran“



Der 4. Bauabschnitt für gut 1000 Haushalte reicht vom Westen der Bahnlinie bis zum Fischbeker Weg, im Süden begrenzt durch Stormarner Straße und den Voßkuhlenweg inklusive. Im Herbst beginnt die Erschließung des 5. Bauabschnitts mit den Neubaugebieten im Westen. 2019 fogt der Süden Bargteheides. Dass die Innenstadt als letztes folgt, hat seinen Grund in der dort noch relativ guten Versorgung mit der DSL-Technik über Kupferkabel. „In den Randlagen ist die Versorgung wesentlich schlechter“, sagt Teschke. Zum Teil erreichten die Haushalte dort bisher nur ein Mbit Bandbreite.

Die Mitbewerber nutzen veraltete Techniken. Nur die Stadtwerke bieten Glasfasertechnik bis ins Haus an. Inklusive ist ein Endgerät, an das der Router angeschlossen wird. Kunden müssen dann nur noch diese Strecke verkabeln oder einen Installateur damit beauftragen. Bargteheide ist Nachzügler, denn fast alle Gemeinden im Umland sind bereits mit Glasfaser versorgt. „Wir sind ganz hinten dran“, bedauert Teschke. Versorgt werden inzwischen 200 Gemeinden in den Kreisen Stormarn und Lauenburg.



>Zum Ausbau werden wieder Infoabende im Stadthaus angeboten: Donnerstag, 1. März, und Mittwoch, 7. März, jeweils ab 19.30 Uhr.