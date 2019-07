Lübeck : Glanzloser Auftaktsieg des VfB Lübeck

Mit 3:1 setzte sich der VfB Lübeck zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Regionalliga Nord gegen Jeddeloh durch.

von shz.de

28. Juli 2019, 13:33 Uhr

Lübeck | Der Auftakt ist geglückt! Mit einem ungefährdeten Heimsieg startete Meisterschaftsaspirant VfB Lübeck am Sonnabend in die Saison 2019/20 und untermauerte seine Ambitionen in der Fußball-Regionalliga Nord. Mit dem 3:1 gelang gegen den SSV Jeddeloh der fünfte Sieg im fünften Vergleich. Die Grün-Weißen bauten zudem ihre imposanten Serien – keine Heimniederlage seit März 2018, das 19. Pflichtspiel ohne Niederlage seit November – weiter aus.

VfB-Trainer Rolf Landerl vertraute im ersten Punktspiel den Akteuren, die sich in der letzten Saison als Einheit präsentiert hatten. Fünf der sechs Neuzugänge – nur Nicolas Hebisch fehlte verletzt – mussten zunächst auf der Bank Platz nehmen. Überraschend fand sich Daniel Halke, der neue und alte VfB-Kapitän, sogar auf der Tribüne wieder und rutschte aus taktischen Gründen aus dem Kader.

Die Begegnung begann zäh. Für die Lübecker wurde die Anfangsphase zu einem Geduldsspiel. Beide Teams versuchten über Ballbesitz Sicherheit zu erlangen, spielten viel hinten rum – bei hochsommerlichen Temperaturen oft ohne großes Tempo. So blieben zunächst Chancen Seiten Mangelware. Allerdings gelang es dem VfB, sich nach und nach besser in Position zu bringen und sich einem Torerfolg anzunähern. Eine Ecke von Ahmet Arslan sorgte für Gefahr, wurde aber von SSV-Keeper Pelle Boevink geklärt (13.). Arslan war es auch, der steil geschickt wurde, aber einen Tick zu spät kam. Boevink klärte in dieser Situation erneut (17.). Die VfB-Führung fiel unter Mithilfe des SSV: Im Mittelfeld luchste Arslan Jeddelohs Michel Hahn den Ball ab, lief danach auf das gegnerische Tor zu und spielte den weit vor seinem Kasten postierten Schlussmann der Niedersachsen aus. Zur Führung musste er den Ball nur ins leere Tor schieben (21.). Der Bann war gebrochen. Lübeck drückte auf das zweite Tor und wurde noch vor der Pause belohnt. Nach ausgelassenen Möglichkeiten durch Patrick Hobsch (30., Kopfball) und Dennis Hoins (34., im Fallen) sorgte der aufgerückte Innenverteidiger Tommy Grupe, der nach einer Ecke von Marvin Thiel zunächst ein Abwehrbein der Gäste anschoss, um dann im zweiten Versuch zu treffen, für eine standesgemäße Führung seines Teams und gute Laune unter den immerhin 2413 Fans.

Nach Wiederbeginn hatte der VfB Glück: Tim van de Schepop war im Strafraum zu Fall gekommen, es hätte auch Elfmeter geben können, weil VfB-Keeper Benjamin Gommert den SSV-Angreifer berührt hatte. Schiedsrichter Murat Yilmaz allerdings ließ weiterlaufen (50.). Es folgten vier Hochkaräter für den VfB: Ein Linksschuss von Marvin Thiel strich vorbei (53.). Grupe verpasste völlig frei stehend, den Sack vorzeitig zuzumachen. (54.). Kurz danach vergaben auch Arslan (56.) und Hoins (57.) Chancen, das Resultat zu erhöhen. Das Auslassen wurde bestraft. Als die VfB-Offensive Moritz Seiffert gewähren ließ, nutzte dieser den Freiraum, um den Ball sehenswert von der Strafraumgrenze in den Winkel zu befördern – 2:1 (59.). Doch das brachte Lübeck nicht ernsthaft in Bedrängnis: Arslan traf nur den Pfosten (61.). Kurz darauf setzte sich Hoins auf der rechten Außenbahn durch und legte quer. Hobsch stellte aus Nahdistanz den alten Abstand wieder her. Es war eine Vorentscheidung. Den Rest der Zeit verwaltete der VfB das Ergebnis, hätte aber auch durch Hobsch (71.) und den eingewechselten Marcel Schelle noch erhöhen können.

Statistik

VfB Lübeck – SSV Jeddeloh 3:1 (2:0)

VfB Lübeck: Gommert – Kim, Grupe, Weißmann - Riedel, Deichmann (66. Schelle), Mende, Hoins, Thiel – Hobsch (72. Parduhn), Arslan (79. Malone).

SSV Jeddeloh:Boevink – Minns, van Mullem, Hahn (58. von Aschwege), Tönnies – Bastürk – Oltmer (66. Töpgen), Ziga, Samide (74. Fredehorst), Seiffert – van de Schepop.

SR:Murat Yilmaz (Hamburg). – Zuschauer: 2413.

Tore:1:0 Arslan (20.), 2:0 Grupe (43.), 2:1 Seiffert (59.), 3:1 Hobsch (64.)