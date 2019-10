Gipfeltreffen in Lütjensee

„Partizip-Action 13.0“: Landesforum der kommunalen Kinder- und Jugendvertretungen

Avatar_shz von shz.de

28. Oktober 2019, 12:24 Uhr

Lütjensee | Jugend für die Demokratie zu begeistern – das ist die Leitidee der Gemeinschaftsaktion „Schleswig-Holstein – Land für Kinder“: Am Wochenende fand zum 13. Mal ein Forum für Kinder und Jugendliche aus kommunalen Kinder- und Jugendvertretungen statt. Der Kreisjugendring (KJR) Stormarn und der Kinder- und Jugendbeirat Ahrensburg hatten in Kooperation mit dem Sozialministerium 50 Jugendliche zum Landestreffen ins KJR-Jugendgästehaus Lütjensee eingeladen. Die Jugendlichen tauschten sich über Aktivitäten und Erfahrungen aus, setzten sich mit Projektmanagement und Moderationstechniken auseinander, beleuchteten Probleme und Erfolge der Arbeit und entwickelten Formen der weiteren Zusammenarbeit und der regionalen Vernetzung.

Sonntag stand ein Gespräch mit Jugendminister Dr. Heiner Garg auf dem Programm. „Eine lebendige Demokratie braucht Kinder und Jugendliche, die sich einmischen. Das Engagement von Kindern und Jugendlichen in der Kommune, in Vereinen und Verbänden, in der Kirche, in Initiativen und Schulen zeigt, dass sie allen Klischees zum Trotz bereit sind, sich für die Gesellschaft einzusetzen und ihre Interessen zu vertreten“, so der Minister auch im Hinblick auf die im November zum zweiten Mal stattfindenden landesweiten Wahlen der Kinder- und Jugendvertretungen: „Jugendliche wollen sich einbringen. Wir wollen das ermöglichen. Hier setzt das Landesforum in hervorragender Weise an und vermittelt demokratisches Handwerkszeug, wobei aber auch der Spaß nicht zu kurz kommt.“

In Schleswig-Holstein gibt es Kinder- und Jugendbeiräte und -parlamente in derzeit 60 Städten und Gemeinden. Die Jugendvertretungen besitzen in der Regel ein Antrags- und Rederecht im Gemeinde- oder Stadtrat und größtenteils auch entsprechende (beratende) Sitze in weiteren Ausschüssen.

„Die Landesregierung wird die Arbeit der kommunalen Jugendvertretungen und insbesondere den jährlichen Erfahrungsaustausch weiterhin unterstützen“, erklärte Garg zum Abschluss.