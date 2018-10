Reinfeld : Gibt es eine Welt ohne Plastik?

Die Grünen wollen mit Experten diskutieren ob ein plastikfreies Reinfeld möglich ist.

von shz.de

18. Oktober 2018, 16:15 Uhr

Die Grünen Reinfeld / Nordstormarn laden am Dienstag, 23. Oktober, um 19 Uhr zum Grünschnack zum Thema „Plastikfreies Reinfeld“ in das Forsthaus Bolande ein. Es geht um Erfahrungen, Lösungswege und neue Ideen. Seit dem Plastikvorkommen in der Schlei ist bekannt, dass Plastikmüll auch bei uns in Norddeutschland zu ernsthaften und langfristigen Umweltproblemen führt. Im Frühjahr 2018 wurden Millionen Plastikteilchen in dem Ostseearm entdeckt. Sie waren aus der Schleswiger Kläranlage dorthin gelangt. Daraufhin fasste der Bundesrat einen Beschluss zur Vermeidung von Kunststoff-Verunreinigungen in der Umwelt bei der Entsorgung verpackter Lebensmittel. Das Thema „Plastik“ ist allgegenwärtiger denn je. Die Grünen des Reinfelder Ortsverbandes: „Es ist Zeit, auch in unserem Wohnort über Vermeidung von Plastikmüll nachzudenken und Aufklärung über das Recycling zu schaffen.“ Doch was gibt es für Alternativen? An einem spannenden Abend mit zahlreichen Experten sollen die Bedeutung und die Möglichkeiten zum Thema „Plastik“ beleuchtet und diskutiert werden. Als Experten stehen Tina Andres von den Landwege-Märkten, Famila-Warenhausleiter Oliver Wagner aus Reinfeld, Vertreter der AWSH und der Superseven GmbH, sowie die Abgeordnete Marlies Fritzen für Fragen und Diskussion zur Verfügung.