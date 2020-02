Ahrensburg : Gewerbsmäßiger Einbruch brachte Haftstrafe ein

Zwei Jahre, vier Monate: Oldesloer Kellereinbrecher muss ins Gefängnis.

Avatar_shz von shz.de

24. Februar 2020, 11:16 Uhr

Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, Einbruchs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist ein Oldesloer vor dem Amtsgericht in Ahrensburg zu zwei Jahren und vier Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Der Karsten F. (Name geändert) war für eine Serie an Kellereinbrüchen in der Kreisstadt verantwortlich und brach außerdem in ein Einfamilienhaus in Ahrensburg ein – während die Bewohner schliefen. Das alles ereignete sich über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten. Der Angeklagte habe seine Geldprobleme dauerhaft mit Einbrüchen lösen wollen, wie Ulf Thiele die Entscheidung begründete: „Ich sehe da eine intensive kriminelle Einstellung und die ist höchst abschreckend zu ahnden.“ Daher sah der vorsitzende Richter keine andere Möglichkeit, als den Angeklagten ins Gefängnis zu schicken. Wäre der Oldesloer bei Kellereinbrüchen geblieben, wäre eventuell noch eine Bewährungsstrafe in Betracht gekommen.

Doch der Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ahrensburg war zu viel: Der Angeklagte hatte dort – davon war das Gericht überzeugt – die Eingangstür mit einer Scheckkarte geöffnet und sich im Eingangsbereich mehrere Gegenstände angeeignet, während die dort wohnhafte Familie schlief. Karsten F. behauptete, dass die Haustür offengestanden habe und er deswegen die Gelegenheit ergriff. Er habe von der Straße aus einen Luftzug gehört. Laut Staatsanwaltschaft und Gericht unglaubwürdig.

„Ich habe unten geschlafen und bin gegen halb 7 aufgewacht, weil es kalt wurde“, sagte Bewohnerin Annegret H. am ersten Prozesstag. Daher sei sie sicher, dass die Haustür am Abend geschlossen gewesen sei. „Es ist schon gruselig, dass da jemand rein kam. Danach wollte unser Kind erst mal nicht allein zu Hause sein aber der Kontakt mit der Polizei ist sehr gut gewesen.“

Karsten F. geriet in den Fokus der Polizei, weil er des Häufigeren mit verdächtigen Gegenständen und Diebesgut aufgegriffen wurde. Bei einer Personenkontrolle hatte er unter anderem Scheckkarten dabei, die dem Einbruch in Ahrensburg zugeordnet werden konnten. Die Karten waren so geknickt, um damit ins Schloss gefallene Türen zu öffnen. Ein anderes Mal trafen Polizisten den Mann am Pferdemarkt in Bad Oldesloe mit einem geklauten E-Roller an. Auf frischer Tat ertappte die Polizei den mutmaßlichen Einbrecher schließlich in einem Mehrfamilienhaus am Schanzenbarg. Dort widersetzte er sich der Festnahme. An mehreren Tatorten hinterließ Karsten F. Zigarettenstummel, auf denen seine DNA gefunden wurde.

„Ich habe die Taten begangen, um damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und eine Wohnung mieten zu können, damit ich meinen Sohn sehen darf.“ Karsten F. lebte zu dem Zeitpunkt getrennt von seiner Freundin und war obdachlos. Daher ließ er keine Gelegenheit aus, um an Geld zu kommen. Doch es sollte sich nicht lohnen. Neben der Gefängnis-strafe muss der Verurteilte 3.900 Euro Entschädigung an seine Opfer zahlen und Kosten des Verfahrens übernehmen. Zu der Strafe kommt noch eine weitere hinzu: Einen Tag vor dem Urteil in Ahrensburg wurde Karsten F. in Hamburg zu einer einjährigen Haft auf Bewährung verurteilt. Auch dort hatte der Keller aufgebrochen.