Bad Oldesloe : Gewerbeschau in der Stormarnhalle

Organisator Sebastian Hagen: „Ich mache hier gerne etwas in der Stadt.“ Die Resonanz der Gewerbetreibenden bleibt weit hinter seinen Erwartungen zurück.

Es ist eine Veranstaltung mit viel Potenzial mit Blick in die Zukunft. Zumindest sieht es Veranstalter Sebastian Hagen so. Die erste Gewerbeschau in Bad Oldesloe unter seiner Federführung wird am Wochenende 22./23. September in der Stormarnhalle stattfinden und sie fällt etwas kleiner aus, als er sich das eigentlich mal gedacht hatte. „Ich habe jetzt 20 tolle Aussteller, die ich auch wirklich gut finde und irgendwie muss man ja mal anfangen. Aber natürlich hatte ich schon mit 40 oder 50 gerechnet beim ersten Mal“, ist er ganz ehrlich.

„Vor allem die Resonanz aus der Oldesloer Wirtschaft war sehr zurückhaltend, was ich so nicht erwartet hatte, aber es gab sehr gute Gespräche auch mit Firmen, die jetzt nicht dabei waren und ich kann es nachvollziehen“, so Hagen. Denn wer kaufe schon gerne die „Katze im Sack“. Er wolle die Chance nutzen und mit der Premiere eine gute Visitenkarte abgeben. Denn für nächstes Jahr gibt es schon jetzt Zusagen und langfristig möchte er bei ungefähr 120 Ausstellern landen, erklärt Hagen, der auch für den Weihnachtsmarkt in der Mühlenstraße in der Kreisstadt verantwortlich ist. Der Markt soll in diesem Jahr auf fünf Wochen ausgedehnt werden. „Ich mache hier gerne etwas in der Stadt, stoße gerne Dinge an. Man muss ja auch einfach mal anfangen, damit sich Veranstaltungen entwickeln können“, sagt er. Die Messe soll am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre Türen öffnen.

Bürgerworthalterin Hildegard Pontow spricht am Sonnabend um 11 Uhr die Eröffnungsrede. „Es sind unterschiedlichste Dienstleistungen, ein Autohaus, Gastro aber auch Vereine und das Kinderhaus St. Josef mit dabei“, erklärt Hagen. Das Rahmenprogramm sei bewusst klein gehalten. „Der Drache der Kung-Fu-Schule tritt auf und es gibt eine große Tombola, dazu noch an den 20 Ständen jeweils Aktionen, die sich die Aussteller ausdenken“, erklärt er. Bei den Vorbereitungen ist ihm noch ein weiteres Konzept eingefallen, dass er im nächsten Jahr auf den Weg bringen wird. „Ich möchte in der Stormarnhalle eine Tourismus- und Freizeitmesse für Stormarn auf die Beine stellen“, erklärt er. Die nächste Gewerbeschau finde dann wieder im September statt.

„Ich werde dieses Mal keinen Gewinn machen, aber es sieht auch nicht nach Verlust aus, daher werde ich nächstes Jahr definitiv eine zweite Auflage machen“, sagt Hagen. Dann hoffe er bereits auf deutlich mehr Aussteller. „Sie werden von diesem Mal überzeugt sein, viele wollen es sich angucken kommen und dann nächstes Mal mitmachen. Für mich ist das einfach der Auftakt und ich hoffe viele Oldesloer kommen vorbei. Der Erlös der Tombola geht übrigens an das Kinder- und Jugendhaus“, betont Sebastian Hagen.