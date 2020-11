Zeugen gesucht : Gewalttätiger Kunde schlägt Supermarkt-Kassiererin in Bad Oldesloe

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe ermittelt wegen Körperverletzung in einer Aldi-Filiale

Avatar_shz von ots

23. November 2020, 15:16 Uhr

Bad Oldesloe | In der Aldi-Filiale in der Lily-Braun-Straße in Bad Oldesloe kam es laut Polizei bereits am Freitag, 20. November, gegen 10 Uhr zu einem körperlichen Übergriff auf eine Mitarbeiterin.

„Eine 28-jährige Angestellte wurde im Kassenbereich bei der Herausgabe von Wechselgeld von einem unbekannten Täter mit der Faust auf den rechten Oberarm geschlagen.“

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und auch Hinweise auf den Täter geben können.

Der Mann ist 1,90 bis 1,95 Meter groß und schlank. Er hat kurze, dunkelblonde strubbelige Haare. Bekleidet war er mit einer grauen, dreckigen Jeans, einem grauen Pullover sowie einer grauen Camouflagejacke. Zudem trug er einen hellblauen Mundschutz.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04531) 501-0 entgegen.