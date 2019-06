Bad Oldesloe : Gesundheitsforum: Wenn die Galle überläuft...

„Moderne Therapie eines Volksleidens“ bestimmt die nächste Infoveranstaltung im Bürgerhaus.

Bad Oldesloe | Das nächste Gesundheitsforum des Stormarner Tageblatts und der Asklepios Klinik findet am kommenden Dienstag, 18. Juni, statt und hat das Thema „Gallensteine: Moderne Therapie eines Volksleidens“. Ab 19 Uhr erfahren Besucher im Bürgerhaus alles über die Entstehung und die Vermeidung von Gallensteinen sowie über deren Therapie. Referent des Abends ist der Gastroenterologie-Chefarzt Dr. Peter Wellhöner.

Die Gallenblase hilft dem Menschen beim Verdauen fettreicher Nahrung. Mit Entzündungen und „Steinen“ kann sie aber auch für Beschwerden sorgen. Etwa jeder zehnte Deutsche hat Gallensteine, Frauen sind fast doppelt so häufig betroffen wie Männer. Wie Gallensteine entstehen und welche schonenden operativen Methoden es zur Entfernung gibt, darüber informiert Dr. Peter Wellhöner, Chefarzt Innere Medizin und Gastroenterologie der Asklepios Klinik Bad Oldesloe.

Die häufigsten Krankheiten der Gallenblase sind akute oder chronische Entzündungen und Gallensteine. „Gallensteine entstehen, wenn kleine, feine kristalline Bestandteile der Gallenflüssigkeit verklumpen“, erklärt Dr. Peter Wellhöner. Die Steine in der Gallenblase hindern sie daran, sich zusammenzuziehen und stoppen den Gallenfluss. Neben einer vererblichen Neigung zu Gallensteinen können auch Stoffwechselstörungen oder Diabetes die Ursachen für Gallensteinleiden sein. Aber nicht immer sorgen Gallensteine für Beschwerden.

„Rund 75 Prozent der Betroffenen spüren gar nichts“, so der Mediziner. In solchen Fällen ist von „stummen Steinen“ die Rede. Gefährlich werden sie, wenn sie in den Gallengang gespült werden und dort hängen bleiben. Dann kann es zu einer Gallenkolik kommen, die mit krampfartigen Schmerzen im rechten Oberbauch, die bis in die Schulter oder in den Rücken ausstrahlen können, einhergeht. Viele Patienten klagen auch über Übelkeit.

Führen Gallensteine zu Beschwerden, sollten diese mitsamt der Gallenblase entfernt werden. „Die Steine zu zertrümmern ist keine Alternative, weil sich bei der Hälfte der Patienten neue Steine bilden. Auch Medikamente, die die Steine auflösen, haben sich nicht bewährt“, sagt Dr. Wellhöner. Bei typischen Oberbauchschmerzen und bekannten Gallensteinen kann der Arzt die Diagnose oft schon anhand einer körperlichen Untersuchung stellen, die er durch den Nachweis von Gallensteinen im Ultraschall bestätigen wird. Um vermutete Steine im Gallengang nachzuweisen und auch gleich zu entfernen, ist eine sogenannte ERCP (endoskopisch retrograde Cholandio-Pankreatikographie) notwendig. Bei der ERCP wird ein Endoskop wie bei einer Magenspiegelung durch Mund, Speiseröhre und Magen geschoben. Von dort wird der Gallengang unter Röntgenkontrollen mit einem flexiblen Drahtkörbchen sondiert. Der Arzt kann den Stein damit aus dem Gallengang entfernen. Etwa 200 Mal im Jahr führen die erfahrenen Mediziner der Asklepios Klinik Bad Oldesloe diese Untersuchung durch.

„Wenn Gallensteine einmal Probleme bereitet haben, empfehlen wir in den meisten Fällen eine operative Entfernung der Gallenblase“, erklärt Dr. Wellhöner. Denn das Risiko, dass es erneut zu Schmerzen und Beschwerden komme, sei nach dem erstmaligen Auftreten erhöht. „Die Gallenblase ist nicht lebensnotwendig, ihre operative Entfernung meist sehr unkompliziert.“ Die operative Entfernung der Gallenblase erfolgt durch den Chirurgen meist laparoskopisch, also mittels Schlüssellochchirurgie. Das hat den Vorteil, dass die Patienten nach dem Eingriff weniger Schmerzen haben und sich schneller erholen. Meist dürfen sie schon nach zwei bis drei Tagen das Krankenhaus verlassen.



>Der Eintritt zum Gesundheitsforum ist kostenfrei. Eine Anmeldung dafür nicht notwendig. Weitere Informationen erhalten Interessenten im Internet auf der Homepage www.asklepios.com/badoldesloe.