Bad Oldesloe : Gesundheitsforum: Medikamente im Alter

Chefarzt der Geriatrie erklärt, was zu beachten ist, wenn täglich mehrere Medikamente genommen werden müssen.

Seit vielen Jahren veranstalten die Asklepios Klinik Bad Oldesloe und das Stormarner Tageblatt in Kooperation die Veranstaltung „Gesundheitsforum: Bürger fragen – Ärzte antworten“, so auch wieder in diesem Jahr. Zum Auftakt informiert am Mittwoch, 29. Januar, Dr. Dr. Ulrich Kuipers, Chefarzt der Geriatrie der Asklepios Klinik, ab 19 Uhr im Bürgerhaus über die Wirkung von Medikamenten und was zu beachten ist, wenn täglich mehrere Tabletten eingenommen werden müssen.

Die Menschen werden immer älter. Doch mit dem Alter steigt auch die Zahl der Menschen, die wegen chronischer und akuter Erkrankungen Arzneimittel einnehmen. Etwa 30 Prozent aller Deutschen, die älter als 65 Jahre sind, nehmen täglich mindestens fünf Medikamente ein. „Körperliche Verschleißerscheinungen gehören zum natürlichen Prozess des Alterns dazu. Das erklärt, warum mit zunehmendem Alter die Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen steigt und ein Großteil der älteren Menschen regelmäßig Medikamente einnehmen muss“, sagt Dr. Dr. Kuipers, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Etwa 60 Prozent der Senioren ab 65 sind von mindestens

zwei chronischen Erkrankungen betroffen. „Daher muss immer beachtet werden, in welchem Kontext ein Medikament verordnet wird. Nicht selten werden Medikamente nur zur Unterdrückung von Nebenwirkungen eingesetzt“, betont Dr. Dr. Kuipers. Zu beachten ist, dass Medikamente bei Senioren oft anders wirken als bei jüngeren Menschen. Auch die Nebenwirkungen können stärker ausgeprägt sein, weil Leber und Nieren viele Substanzen langsamer abbauen. Außerdem gibt es Medikamente, die im Alter grundsätzlich problematisch sind, weil sie zu Schwindelgefühl oder Verwirrtheit führen können und die Sturzgefahr erhöhen.

„Wenn Patienten der Meinung sind, dass sie zu viele Medikamente einnehmen müssen oder unter Nebenwirkungen leiden, sollten sie als erstes mit ihrem Hausarzt sprechen. Dieser kann gegebenenfalls die Kombination der Tabletten wechseln oder auch welche einsparen, denn er kennt die Krankengeschichte seiner Patienten am besten“, rät Dr. Dr. Kuipers. In seinem Vortrag erklärt der erfahrene Geriater auch, warum die Compliance, die Mitwirkung des Patienten, wichtig ist bei der Pilleneinnahme. „Nur zirka 40 Prozent aller Patienten nehmen Tabletten ein, wie sie verschrieben wurden. Doch man muss abwägen. Manche Medikamente machen müde, andere führen dazu, dass man häufiger zur Toilette muss. Aber der Nutzen überwiegt das in der Regel bei weitem“, weiß Kuipers. Dennoch sei es wichtig, die Wirksamkeit der Pillen und ihre Nebenwirkungen immer wieder zu überprüfen.





Anmeldung nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Infos online unter: www.asklepios.com/badoldesloe.