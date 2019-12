Bad Oldesloe : Gesundheitsforum: Hämorrhoiden richtig behandeln

Asklepios-Klinik und Stormarner Tageblatt laden ins Oldesloer Bürgerhaus.

Bad Oldesloe | Die Asklepios Klinik Bad Oldesloe und das Stormarner Tageblatt laden im Rahmen des nächsten Gesundheitsforums ein zum Vortrag „Hämorrhoiden - (K)ein Tabu“. Dr. Jörn Vollrath, Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie sowie Proktologie in der Asklepios Klinik Bad Oldesloe, informiert am kommenden Dienstag, 10. Dezember, über das Behandlungsspektrum von Enddarmerkrankungen. Beginn ist um 19 Uhr im Bürgerhaus, Mühlenstraße 22.

Tabubesetzt

„Über Krankheiten reden die Menschen reichlich, geht es allerdings um den Analbereich kehrt meist betretende Stille ein. Dabei sind Hämorrhoiden mittlerweile eine Volkskrankheit“, sagt Dr. Jörn Vollrath, der seit drei Jahren jeden Freitag von 8 bis 15 Uhr eine proktologische Sprechstunde im Medizinischen Versorgungszentrum Beste Trave abhält. Blut im Stuhl, Brennen, Nässen, Juckreiz oder Stuhlinkontinenz: Das sind die typischen Symptome der Hämorrhoiden, die für viele Menschen ein Tabuthema sind.

Exakte Diagnose nötig

Dabei hat schätzungsweise jeder Dritte über 30 Jahre und jeder Zweite über 50 Jahre ein Hämorrhoidalleiden. Häufig werden die Symptome selber mit Salben oder Zäpfchen behandelt. „Um die Ursachen der Beschwerden zu behandeln und um Komplikationen zu vermeiden, sollte jedoch frühzeitig von einem proktologisch erfahrenen Arzt eine exakte Diagnose gestellt werden“, sagt. Dr. Vollrath. Der Mediziner empfiehlt zudem eine gesunde Ernährung mit Ballaststoffen, ausreichender Flüssigkeitszufuhr und Bewegung zur Vorbeugung.

Umsichtige Untersuchung

Kommt es zum Arztbesuch, nimmt Dr. Jörn Vollrath in der proktologischen Sprechstunde die erste Untersuchung mit dem Finger vor, während der Patient auf dem proktologischen Untersuchungsstuhl sitzt. Dabei tastet der Mediziner den Enddarm ab. Erst danach kommen Geräte wie das Rekto- oder Proktoskop zum Einsatz. „Wir gehen bei der Untersuchung sehr umsichtig vor. Schließlich ist die Proktologie Vertrauenssache, gerade weil die Erkrankungen einen sehr intimen Bereich betreffen“, sagt Dr. Vollrath. Die meisten Patienten, die Beschwerden am After haben glauben, sie hätten Hämorrhoiden. Es gibt aber noch jede Menge andere und vielfältige Krankheitsbilder, über die der Mediziner in seinem Vortrag informiert.

Scheu ablegen

„Patienten sollten keine Scheu haben, über ihre proktologischen Beschwerden zu sprechen. Häufig sind es kleine Eingriffe, die die Lebensqualität deutlich steigern. Ein erster Schritt zur Aufklärung ist der Besuch der Informationsveranstaltung“, sagt der erfahrene Mediziner, der seit 2005 als chirurgischer Oberarzt im Oldesloer Krankenhaus arbeitet.

Der Eintritt zum Gesundheitsforum ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.