Bad Oldesloe : Gesundheitsforum: Beste Vorsorge für den Ernstfall

06. September 2019, 13:18 Uhr

Bad Oldesloe | Was passiert, wenn man plötzlich erkrankt und nicht mehr selbst in der Lage ist, seinen Willen verständlich zu äußern? Fragen wie diese verursachen Berührungsängste. Beim Gesundheitsforum von Asklepios Klinik Bad Oldesloe und Stormarner Tageblatt am Dienstag, 10. September, um 19 Uhr im Bürgerhaus geht es um Information zum Thema „Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung“.

Dr. Dr. Ulrich Kuipers, Chefarzt Geriatrie in der Asklepios Klinik, erzählt von seinen Erfahrungen aus dem Krankenhaus rund um das Vorsorge-Set. Bernd Albert, Vereinsbetreuer im Betreuungsverein Stormarn, erläutert die einzelnen Begriffe, erklärt, welche wichtigen Entscheidungen zu treffen und welche Aufgaben im Betreuungsrecht geregelt sind.

Patientenverfügungen müssen genau und verständlich sein

„Die Patientenverfügung soll sicherstellen, dass der Wille des Patienten bei der gewünschten Behandlung und die Vorstellung vom Lebensende zählen, wenn es für den Patienten unwiederbringlich nicht mehr möglich ist, sich bewusst zu äußern“, erklärt der Geriater und Facharzt für Neurologie und Psychiatrie Kuipers. Deshalb sei es wichtig, dass die Patientenverfügung genau und verständlich formuliert ist, und die Patienten im Vorfeld regeln, was sie möchten und was sie auf gar keinen Fall akzeptieren können. Eine pauschale Formulierung wie „keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ reicht nicht aus. „Konkret geht es zum Beispiel um Themen wie künstliche Beatmung, künstliche Ernährung, Schmerzbehandlung oder Wiederbelebung“, sagt . Kuipers. Gerade bei diesen hoch sensiblen Themen besteht hoher Erklärungsbedarf, da die Angehörigen die Prognosen und ihre Reversibilität oft nicht einschätzen können.

Kinder und Ehepartneer können nur mit Vollmacht Entscheidungen fällen

Patienten, die in die Asklepios Klinik Bad Oldesloe eingeliefert werden, werden bei Aufnahme gefragt, ob sie eine Patientenverfügung haben. Diese wird in der Krankenhausakte hinterlegt. „Verschlechtert sich der Zustand des Patienten kritisch, was bei älteren Menschen aufgrund der Multimorbidität der Fall sein kann, haben wir direkten Einblick, wissen Bescheid und sparen damit wertvolle Zeit“, sagt Kuipers. Voraussetzungen, damit eine Patientenverfügung in Kraft tritt, sind unabhängig von Art und Verlauf einer Erkrankung unter anderem, dass der Patient nicht mehr einwilligungsfähig ist und dass die geplante Maßnahme medizinisch notwendig ist. „Liegt keine Patientenverfügung vor, wird es für Ärzte oft schwierig“, erklärt der Altersmediziner. „Dann müssen wir versuchen, den mutmaßlichen Willen des Patienten anhand früherer Äußerungen zu ermitteln. Dazu sprechen wir mit den Angehörigen. Bis zur Klärung werden meistens erst einmal alle lebenserhaltenden Maßnahmen unternommen.“ Auch Ehepartner oder Kinder können nur dann rechtsverbindlich für den Betroffenen entscheiden, wenn sie als Bevollmächtigte dazu vorab beauftragt wurden.

„Deswegen ist nicht nur die Patientenverfügung wichtig, sondern auch das Verfassen einer Vorsorgevollmacht“, weiß Bernd Albert vom Betreuungsverein Stormarn. Am besten ist es, wenn die Patientenverfügung immer mit einer Vorsorgevollmacht kombiniert ist. Damit gibt die betroffene Person in gesunden Tagen für den Fall einer später eintretenden Geschäftsunfähigkeit jemand anderem die Vollmacht, im Namen der betroffenen Person zu handeln.“

Das Gesundheitsforum ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.