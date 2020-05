Bad Oldesloe : Gesucht: Gedanken und Texte für eine Zeitkapsel

Wird die Corona-Krise die Gesellschaft verändern?, und wenn ja, wie? - Schriftstücke dazu sollen für zehn Jahre ungelesen vergraben werden.

Avatar_shz von shz.de

28. Mai 2020, 12:09 Uhr

Das Kultur- und Bildungszentrum (Kub) und der Verein „Wir für BadOldesloe“ rufen dazu auf, Gedanken darüber zu Papier zu bringen, wie die Corona-Krise das Zusammenleben und die Gesellschaft verändern wird. Die Schriftstücke werden gesammelt und ungelesen vergraben. Erst im Jahr 2030 werden die Zeitkapsel und die Zukunftsvisionen veröffentlicht. „Wir leben in einer Zeit, die uns veranlasst, einiges anders zu sehen“, sagt Kulturmanagerin Inken Kautter. „Das Kub und der Wir-Verein sammeln Gedanken dazu, was sich durch die Corona-Krise ändern wird, im privaten Bereich, im Beruf und im gesellschaftlichen Leben.“ Mit der Sonderausgabe des Veranstaltungsweckdienstes des Wir-Vereins, dem „Corona Weckdienst“, werden über Pfingsten 7000 Postkarten in die Briefkästen in Bad Oldesloe verteilt. Auf diesen Postkarten können die Ideen notiert werden. Im Kub werden alle Schriftstücke gesammelt und ungelesen in einer Zeitkapsel für zehn Jahre vergraben. Am 2. September 2030 wird die Zeitkapsel gehoben und die Zukunftsvisionen öffentlich vorgelesen – mit Nennung des Autors oder ohne. So, wie es gewünscht wurde.