Gelähmter Tjalf Caesar aus Bad Oldesloe : Gesucht: Ein Team fürs Leben

23-jähriger Tjalf Caesar ist seit einem Sportunfall gelähmt. Im August will er in Bad Oldesloe eine eigene Wohnung beziehen und sucht Pfleger.

Avatar_shz von Sascha Sievers

22. Juni 2020, 11:34 Uhr

Eishockey ist dynamisch, athletisch, und spektakulär. Ein Sport für Mutige, für Teamplayer und Kämpfer, die niemals aufgeben. Tjalf Caesar liebt Eishockey. Die Leidenschaft für diesen Sport teilt der 23-jährige Oldesloer mit seinem Vater Jens (50) und seinem jüngeren Bruder Kjell (20). Seit seinem sechsten Lebensjahr jagt er auf dem Eis dem kleinen schwarzen Puck hinterher. Über 170 Partien hat er absolviert, die meisten in Timmendorf, wo er in der Jugend-Bundesliga gespielt hat. Am 26. Oktober 2019 hat der Verteidiger sein letztes Spiel bestritten. Es ist ein gewöhnlicher Sonnabend, als ein Unfall passiert, der die Karriere von Tjalf Caesar abrupt beendet – und sein Leben komplett verändert.

HSV beim ECW Sande zu Gast

Zum Regionalliga-Punktspiel ist Tjalf Caesar mit dem HSV bei den Jade-Haien vom ECW Sande zu Gast. Es läuft das letzte Drittel. Die Schlussphase ist bereits angebrochen, als er als Stürmer einspringt. In der 28. Minute gerät der 23-Jährige in einen Zweikampf. Er stürzt kopfüber in die Bande. Drei Wirbel brechen, das Rückenmark wird verletzt, eine Arterie reißt. Tjalf Caesar erleidet einen Schlaganfall. Dass er diesen tragischen Unfall überlebt, verdankt er einem Neurochirurgen, der als Zuschauer in der Halle ist und sofort die Wiederbelebung einleitet.

Schrecklicher Sportunfall

Das Spiel wird abgebrochen, der 23-Jährige wird im örtlichen Krankenhaus akutversorgt. Drei Tage später wird der Student mit dem Hubschrauber in das Berufsgenossenschaftliche Klinikum (BG) nach Hamburg geflogen und erneut operiert. Zwei Wochen liegt er im Koma auf der Intensivstation. Mitte November ist er wieder ansprechbar. Bewegen kann er sich nicht: Tjalf Caesar ist vom Hals abwärts gelähmt. Bemerkbar machen kann er sich nur durch Blinzeln.

Menschen nehmen Anteil

Viele Menschen nehmen Anteil am Schicksal des Oldesloers. Eishockeyclubs aus ganz Deutschland rufen zu Spenden auf, veranstalten Benefizspiele und Versteigerungen, um Geld zu sammeln. Die Landfrauen helfen, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde organisiert im Dezember ein Konzert in der Oldesloer Peter-Paul-Kirche. 500 Besucher kommen. Viele kennen die Familie, die in der Gemeinde aktiv ist. Tjalf Caesar sang hier einst im Jugendchor, Großvater Jochen war Pastor.

Spendenkonto - Familie ist sehr dankbar

Mittlerweile sind 80.000 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen, das der HSV für seinen verunglückten Teamkameraden eingerichtet hat. Der Familie hilft es, die teuren Behandlungskosten zu tragen. „Dafür sind wir unendlich dankbar, leider können wir uns nicht bei allen persönlich bedanken, weil wir nicht wissen, wer alles gespendet hat. Das verhindert der Datenschutz“, erklärt Mutter Heinke (50).

Anteilnahme motiviert

Den 23-Jährigen motiviert die Anteilnahme. Er kämpft, nicht mehr auf dem Eis, sondern im Krankenhaus. Mit Hilfe von Logopäden lernt er wieder zu sprechen und setzt sich Ziele – kleine und große. Er erhalte so viel Unterstützung, dass er gar nicht anders könne, als selbst auch an sich zu glauben, sagt er einmal.

Pfleger loben ihren Patienten

Die Pfleger loben ihn für seine Willensstärke. Erstmals darf er das Klinikgelände am 16. Februar verlassen – für ein Livekonzert der Metal-Band Slipknot. Im Hightech-Rollstuhl, den er mit dem Kinn steuert, erlebt er einen unvergesslichen Abend. Ein Etappensieg, den er stilecht in Metal-Kutte mit Bruder Kjell und zwei Pflegern feiert. „Das war ziemlich cool“, sagte der 23-Jährige.

Jens Caesar

Im Querschnittsgelähmten-Zentrum des BG Klinikums kümmert sich ein ganzes Team aus Pflegern, Psychologen, Ärzten, Ergo- und Physiotherapeuten um ihn. „Je mehr los ist, umso besser“, sagt er und entschuldigt sich, dass er den Termin für unsere Videokonferenz verschwitzt und sich verspätet hat.

„Es ist gerade etwas stressig, und mir steckt die Operation noch in den Knochen.“ Tjalf Caesar, Patient

Große Ziele

Donnerstag vor einer Woche wurde ihm für die Beatmung ein Zwerchfellschrittmacher eingesetzt. Es ist immer noch eine künstliche Beatmung, aber Maschine und Schlauch sind nun überflüssig. „Der Körper muss sich noch daran gewöhnen, es geht aber schon ganz gut“, erklärt der Student. Ein weiteres Ziel rückt damit immer näher: „Ich hoffe, dass ich im August aus der Klinik komme und in meine eigene Wohnung ziehen kann.“

Eigene Wohnung

Rechtzeitig zu seinem 24. Geburtstag will er in den neuen, ersten eigenen vier Wänden in Bad Oldesloe sein. „Wenn es Corona denn zulässt, würde ich gern eine Party schmeißen“, sagt er beinahe flehend. Ein großes Steak will er sich auf jeden Fall gönnen.

Er ist froh, dass er nicht in eine Pflegeeinrichtung muss. Eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung ist allerdings nötig. Das Pflegenotfallteam (PNT) aus Geesthacht um Andrea Boddin stellt gerade eine zehnköpfige Mannschaft zusammen. In zwei Schichten werden sich die Pfleger um ihn kümmern. Noch steht der Kader nicht, drei bis fünf examinierte Pflegekräfte werden noch gesucht. In der knapp 100 qm großen Wohnung, in die auch Freundin Svea (20) mit einzieht, wird es ein Zimmer für die Pfleger geben. „Wir werden eng aufeinander hocken“, weiß der Oldesloer. Angst davor hat er nicht. Als Mannschaftssportler kann er sich gut auf andere einlassen. „Natürlich wäre es cool, wenn die Pfleger Heavy-Metal-Musik und Eishockey mögen, aber ich probiere auch gern Neues aus.“

Pflegeteam

Einen Umgang, der so locker wie möglich und so professionell wie nötig ist, wünscht sich der 23-Jährige. Ein bisschen wie in der französischen Filmkomödie „Ziemlich beste Freunde“, in der ein querschnittsgelähmter Millionär durch einen Pflegehelfer und dessen unkonventionelle Art neuen Lebensmut findet. „Ich möchte etwas erleben, reisen, Spaß haben und nicht nur zu Hause sein“, sagt der Oldesloer, dem Empathie besonders wichtig ist. „Das Pflegeteam sollte merken, wann es angebracht ist, sich zurückzuziehen.“ Für den Fall eines Lagerkollers hat er vorgesorgt: „Ich kann ja nicht wie früher in meiner WG die Tür zumachen oder einfach abhauen.“ Die Familie und Freundin Svea haben sich daher einarbeiten lassen, um die Betreuung übernehmen zu können. „So kann ich Freiraum bekommen, wenn ich ihn vielleicht mal brauche.“

Familien hat sich schwer getan

Anfangs hat die Familie sich damit schwer getan, mittlerweile haben sich alle auf die Situation eingestellt. „Zunächst wollte mich niemand anfassen, weil sie befürchteten, sie würden mich kaputt machen“, erzählt der 23-Jährige. Zuletzt musste er aufgrund der Corona-Beschränkungen auf Besuch von Freunden und Familie verzichten. Mutter Heinke war am 13. März das letzte Mal bei ihrem Sohn. Freundin Svea darf seit Anfang Juni wieder zweimal wöchentlich für drei Stunden bei ihm sein. Nach der letzten OP hat Vater Jens zudem für tägliche Besuche eine Sondergenehmigung erhalten. „Die Isolation war schlimm, besonders die Wochenenden waren einsam“, sagt Jens Caesar, der im Dezember tagelang in seinem Wohnwagen auf dem Parkplatz der Klinik übernachtet hat, um möglichst oft bei seinem Sohn sein zu können.

oho

Studium wird fortgesetzt

Ein duales Studium der Wirtschaftsinformatik hat Tjalf Caesar mittlerweile fortgesetzt. Dank Computer-Steuerung mit dem Mund und Sprachassistenz hat er die ersten Online-Seminare der Uni absolviert. Seinen Bachelor wird er bald in der Tasche haben, dann die Fachrichtung wechseln. „Im Bereich der medizinischen Informatik bieten sich mir ganz andere Möglichkeiten als in der Wirtschaft. Dieser Gedanke ist mir erst während der Zeit auf der Intensivstation gekommen, als ich gesehen habe, was hier geleistet wird“, so der 23-Jährige, der einen Master-Abschluss in medizinischer Robotik anstrebt.

„Ich könnte anderen und mir selbst helfen.“ Tjalf Caesar, Student

„Ich könnte anderen und mir selbst helfen.“ Ein Fernziel ist der Doktortitel. Zunächst geht es um ein Nahziel: Raus aus der Klinik, rein ins eigene Nest. „Wenn ich mir etwas vornehme, schaffe ich das auch“, sagt Tjalf Caesar und man nimmt ihm das ab: Weil er mutig ist und nicht aufgibt – wie es im Eishockey üblich ist.

Der HSV hat ein Spendenkonto eingerichtet: Hamburger Sport-Verein e.V., IBAN: DE76 2005 0550 1204 1211 62, Verwendungszweck: Tjalf Caesar. Interessiertes Pflegepersonal meldet sich beim Pflegenotfallteam (PNT) Geesthacht (04152-13923 58) oder Jens Caesar (0160-8845560).