B404 zwischen Trittau und Grande : Gestohlenes Auto steht brennend auf der Straße

Trittau | In der Nacht zu Montag ist auf der B404 zwischen Trittau und Grande ein VW-Passat komplett ausgebrannt. Ein Autofahrer hatte den brennenden Wagen gegen 1 Uhr zwischen Rotenbek und Schwarzenbek entdeckt und den Notruf gewählt. Als wenig später die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Trittau am Einsatzort eintrafen, brannte der VW-Passat bereits in voller Ausdehnung.

Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute das brennende Auto mit Wasser und Schaum ab. Danach suchten sie zusammen mit der Polizei mit einer Wärmebildkamera die nähere Umgebung nach möglichen Insassen des Autos ab, fanden aber keine Personen. Eine Überprüfung der Polizei ergab, dass der VW-Passat zuvor in Lasbek gestohlen worden war. Während des Einsatzes war die B404 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Blaulichtmonitor

von Peter Wüst

erstellt am 29.Mai.2017 | 13:53 Uhr