von shz.de

28. November 2018, 10:37 Uhr

Aufgrund des Reinfelder Weihnachtsmarktes am Rathaus werden die Parkplatzzufahrt an der Paul-von-Schoenaich-Straße sowie die vordere Hälfte des Rathaus-Parkplatzes von heute, 29. November, an ab 18 Uhr bis zum Sonntag, 2. Dezember, um 22 Uhr gesperrt. Der hintere Bereich der Parkplätze kann aber weiterhin über die Zufahrt vom Jungfernstieg aus genutzt werden.