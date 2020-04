Bad Oldesloe/Lasek : Gespenstisch leere Autobahn

Wo sonst Fahrzeuge dicht gedrängt unterwegs sind, ist in Corona-Zeiten gähnende Leere.

05. April 2020, 15:08 Uhr

Lasbek | Blauer Himmel und Sonnenschein an einem Sonntag. Zu tausenden strömen die Osterurlauber und Tagesausflügler normalerweise in Richtung Ostsee und zu den Fährhäfen Travemünde und Puttgarden. Doch zu Zeiten der Corona-Epidemie und damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen zeigt sich ein ganz anderen Bild. Dort, wo sonst die Fahrzeuge dicht gedrängt unterwegs sind, ist gähnende Leere. Hin und wieder war am Sonntag Morgen auf der Autobahn 1 in Höhe Lasbek mal ein Wagen auf einer der sechs Spuren unterwegs. Die Umwelt wird es danken, denn es werden viel weniger Abgase in die Luft gepustet.