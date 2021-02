Stormarner Wochenrückblick : Geschlossene Brücke, Kahlschlag und ein Schulhund

Diese Themen interessierten die Leser des Stormarner Tageblatts in der Woche 1. bis 6. Februar besonders.

Patrick Niemeier

07. Februar 2021, 19:18 Uhr

Bevor es in die nächste Woche geht, blicken wir zurück auf die Themen vom 1. bis 6. Februar, die die Online-Leser des Stormarner Tageblatts besonders interessierten.

Ertrunkene Rehe in Lütjensee

rtn, peter wuest

In Lütjensee waren Rehe auf das Eis gelaufen und eingebrochen. Jede Hilfe kam zu spät. Gerüchte darüber, dass es sich um der Ergebnis einer Treibjagd handelte oder das Fehlverhalten eines Jägers bestätigten sich nicht. Allerdings soll ein unangeleinter Hund die Tiere aufs Eis getrieben haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und dem Besitzer.

Diese Brücke ist Geschichte

Patrick Niemeier

Die Stadt Bad Oldesloe hat nach anhaltenden Beschwerden und Problemen rund um eine Brücke auf der Rückseite eines Discounters in der Innenstadt beschlossen, dass dieser Weg in Zukunft nicht mehr exisitieren wird. Er ist bereits dauerhaft gesperrt. Die sowieso sanierungsbedürftige Brücke soll abgerissen werden.

Der Kahlschlag wird zum Rückschlag für die Bürgermeisterin

Finn Fischer

In Bargteheide wächst die Kritik an Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht. Der Kahlschlag am Bornberg kommt in der Lokalpolitik noch schlechter an als ihre Kommunikation. Das Projekt „urban gardening“ scheint sich erledigt zu haben. Der Graben zwischen Politik und Verwaltung scheint immer größer zu werden, auch wenn die Bürgermeisterin mittlerweile auf die Kritik reagierte und Fehler einräumte.

Auch der Schulhund ist im Home Office

Stefanie Völkel

Nicht nur Schüler und Lehrer sind zum Großteil im Home-Office, beziehungsweise im Home-Schooling. In Bad Oldesloe vermisst ein Schulhund seine Begegnungen mit Schülern der Beruflichen Schulen.