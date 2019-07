Vorbereitungsturnier : „Gesamtpaket passt“ bei Belt-Cup

Während der VfB Lübeck beim Fußballturnier die Titelverteidigung im Blick hat, reist der SV Eichede ohne Erwartungen an.

von shz.de

05. Juli 2019, 16:32 Uhr

Lübeck/Eichede | Es ist eine willkommene Abwechslung im Vorbereitungsprogramm – und eine erste richtige Standortbestimmung. Am Sonnabend startet der 2. Belt-Cup. Nachdem die Lübecker Lohmühle im vergangenen Jahr Austragungsort war, findet das Fußballturnier dieses Mal im dänischen Nykøbing Falster statt und soll die deutsch-dänische Verbindung in der Fehmarnbelt-Region stärken. Neben Titelverteidiger VfB Lübeck (Regionalliga) ist auch Oberligist SV Eichede dabei, der nach der Absage von Anker Wismar nachgerückt ist. Beide Teams sind bereits am Freitag über Puttgarden nach Maribo auf der Insel Lolland gereist, wo sie ihr Hotel bezogen haben.

Gespielt werden sämtliche Begegnungen in der CM-Arena in Nykøbing Falster. In Gruppe A misst sich der SV Eichede mit den beiden dänischen Zweitligisten Nykøbing FC und HB Køge. In der zweiten Dreiergruppe treffen Oberligist SV Todesfelde, der dänische Zweitligist Næstved Boldklub und Regionalligist VfB Lübeck aufeinander. Die Spielzeit beträgt 1 x 45 Minuten.



Ziel Titelverteidigung





Mit insgesamt 30 Personen hat sich der VfB-Tross auf den Weg gemacht. Nicht dabei ist allerdings der Sportdirektor. „Ich bin da ein bisschen raus, werde am Sonnabend beim Staffeltag des NOFV zugegen sein“, klärt Stefan Schnoor auf, der sich in seiner Abwesenheit vor allem einen guten Auftritt der Grün-Weißen beim Belt-Cup wünscht. „Wenn man als VfB Lübeck schon dahin fährt, möchte man auch den Titel verteidigen. Das ist doch klar.“

Schöner und willkommener Nebeneffekt eines erneuten Turniersieges wäre ein nicht unerhebliches Preisgeld: Die drei deutschen und dänischen Teams spielen um insgesamt 30.000 Euro, wobei der „Fehmarnbelt-Meister“ davon allein 17.000 Euro kassiert. „Da kann man eine vernünftige Summe gewinnen. Dazu trifft man auch noch auf gute Gegner. Das Gesamtpaket passt“, hebt Schnoor die Bedeutung des Turniers für die Vorbereitung hervor.



Teambuilding im Fokus





Beim SV Eichede, der zu seiner Saisoneröffnung jüngst eine 0:3-Niederlage gegen Lübeck kassiert hat, steht derweil weniger der sportliche Erfolg im Fokus, sondern andere Elemente. Nachdem die Oberliga-Kicker von Trainer Denny Skwierczynski vor eineinhalb Wochen in die Saisonvorbereitung gestartet sind, sollen sie sich besser kennen lernen. „Der Belt-Cup ist eine gute Geschichte für uns als Verein, die sehr gut in unseren Zeitplan passt und gut für die Vorbereitung ist. Vor allem, wenn es um Teambuilding-Maßnahmen geht“, sagt Denny Skwierczynski im Vorfeld des Turniers.

Der SV Eichede lässt das Event erstmal ohne Erwartungen auf sich zukommen, wie Skwierczynski betont: „Die dänischen Clubs können wir natürlich schwer einschätzen. Da es sich um Zweitligisten handelt, gehe ich aber von einer recht hohen Qualität aus. Wir werden sicherlich gefordert werden und sind nicht der Favorit.“

Nicht dabei sein werden beim SVE Neuzugang Marc Pichelmann, Tim Günther und Torge Maltzahn. Pichelmann weilt im Urlaub, während Günther sich einer erneuten Knie-Operation unterzogen hat und noch eine Weile ausfallen wird. Maltzahn steht unterdessen kurz davor, zum dritten Mal Vater zu werden und ist daher von der Vorbereitung des Eicheder Oberligakaders vorerst ausgenommen. Der 32-Jährige hält sich zurzeit bei der U 23 fit.

Belt-Cup

Der Spielplan

Vorrunde (Sonnabend):

12.30 Uhr: SV Eichede – Nykøbing FC (Gruppe A)

13.30 Uhr: SV Todesfelde – Næstved Boldklub (Gruppe B)

14.30 Uhr: SV Eichede – HB Køge (Gruppe A)

15.30 Uhr: SV Todesfelde – VfB Lübeck (Gruppe B)

16.30 Uhr: Nykøbing FC – HB Køge (Gruppe A)

17.30 Uhr: Næstved Boldklub – VfB Lübeck (Gruppe B)



Finalspiele (Sonntag):

11.00 Uhr: 3. Gruppe A – 3. Gruppe B

12.40 Uhr: 2. Gruppe A – 2. Gruppe B

14.20 Uhr: Endspiel