Gerüst stürzt ein: Arbeiter hält sich an Dachrinne fest

25. Juli 2019, 17:45 Uhr

Trittau | Beim Abbau des Baugerüstes am Edeka-Neubau an der Poststraße ist am späten Donnerstagnachmittag in Trittau ein Baugerüst auf voller Breite eingestürzt. Als das Gerüst kippte, klammerte sich ein Bauarbeiter an der Dachrinne des Gebäudes fest und wurde über das Fenster gerettet. Nach ersten Erkenntnissen soll eine andere Baufirma bei einem vorherigen Gewerk bereits die Anker des Gerüstes entfernt haben, ohne dies der jetzt tätigen Firma mitzuteilen. Dadurch kam es beim heutigen Beginn des Abbauens zu dem Einsturz. Zum Glück fiel das Gerüst auf die Baustelle und nicht auf den Gehweg oder die vielbefahrene Straße. Feuerwehrleute aus Trittau und Glinde sicherten die Aufräumungsarbeiten der Gerüstbauer.